Da Palermo a Sofia senza scali: Wizz Air inaugura il nuovo volo diretto

La compagnia Wizz Air e Gesap, il gestore dell’aeroporto Falcone e Borsellino di Palermo, comunicano che dal 4 luglio prossimo sarà attivato il nuovo collegamento diretto tra Palermo e la Sofia. La programmazione prevede tre frequenze settimanali, ogni martedì, giovedì e sabato durante la stagione estiva e ogni lunedì, mercoledì e venerdì durante quella invernale. I biglietti possono essere acquistati da subito. I collegamenti saranno operati con i moderni aeromobili Airbus A321neo.

“La nuova rotta – spiega una nota – si inserisce in una fase di strategico investimento ed espansione per lo scalo palermitano, dove Wizz Air continua a rafforzare la propria presenza operativa presso l’Aeroporto Falcone Borsellino”. La compagnia ricorda che nel 2025 ha trasportato complessivamente oltre 21 milioni di passeggeri, segnando un incremento dell’8.9% rispetto all’anno precedente.