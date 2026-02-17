CSI, al via il corso per educatore sportivo: 2 i percorsi specialisti

Ultimi giorni (scadenza 20 febbraio) per poter partecipare ai Corsi di Formazione promossi dal Comitato Provinciale del Centro Sportivo Italiano di Reggio Calabria. Educatore Sportivo, Educatore Sportivo per la disabilità e per l’infanzia sono i tre percorsi formativi messi in campo dal Csi e che partiranno dalla prima settimana di Marzo. I tre corsi forniranno strumenti pedagogici, tecnici e metodologici per gestire e sviluppare attività ludico-sportive, inclusi i centri estivi, supportare atleti con disabilità, attivare percorsi di educativa sportiva di strada promuovendo valori come fair play, cooperazione, benessere psico-fisico, rigenerazione e crescita delle persone e della comunità sportiva. Animazione sportiva, tecniche di gioco e psicologia dello sport, le aree tematiche previste.

I corsi saranno in modalità e-learning (CSI Academy) integrate da webinar in diretta, con un tirocinio all’interno dei progetti Csi o presso Enti, associazioni o scuole del territorio. I corsi sono rivolti a operatori sportivi, istruttori, allenatori, educatori, insegnanti e a tutti coloro che per passione e dedizione amano lavorare tra i ragazzi e sul territorio, spesso quello più fragile e complesso. L’idea del Csi Reggio Calabria è quella di creare un’equipe specifica competente e motivata, da coinvolgere, inoltre, all’interno di attività sportive e ludiche di strada, laboratori per l’infanzia, percorsi educativi e inclusivi.

I CORSI CSI rilasceranno la qualifica di 1° Livello (codice BI005), riconosciuta dal CONI. Abilitano inoltre alla progettazione e gestione di attività motorie adattate.

Link iscrizioni

Educatore Sportivo: https://forms.gle/ ecnZNBKffP6fi2cU6

Corso per Operatore Sportivo Infanzia e/o Disabilità: https://forms.gle/ YRgJBJFvLUp9sguRA