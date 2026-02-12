CRPO Calabria ascolta la proposta della CONFSAL: adottare un Codice di tutela del pazienta anziano

La Commissione regionale per l’eguaglianza dei diritti e delle pari opportunità tra uomo e donna (CRPO) ha accolto la richiesta di audizione presentata dalla CONFSAL – Confederazione Sindacale Autonoma, per il tramite della Commissaria Rosalba La Rosa. Nel corso dell’incontro, Antonio Lento, Segretario generale della CONFSAL, ha illustrato l’impegno del sindacato nella promozione della parità di genere, nella tutela dei diritti delle lavoratrici e nel contrasto a ogni forma di violenza e discriminazione nei luoghi di lavoro, evidenziando anche iniziative di respiro internazionale come il progetto PULSER – “Un piano di parità per il futuro”.

Alla luce del progressivo invecchiamento della popolazione e delle sue rilevanti implicazioni sociali ed economiche, la Segreteria Regionale CONFSAL Calabria ha presentato una proposta per la definizione di un Accordo Istituzionale Regionale che preveda l’adozione di un Codice di tutela del paziente anziano. L’iniziativa mira a garantire un invecchiamento sano e dignitoso attraverso misure concrete di sostegno e inclusione. Il progetto assume particolare rilievo anche sotto il profilo delle pari opportunità, poiché il carico di cura degli anziani ricade prevalentemente sulle donne, con significative ripercussioni sul loro percorso professionale, sulla salute e sull’equilibrio familiare.

La Commissione regionale per le Pari Opportunità ha espresso parere favorevole alla proposta di accordo, riconoscendone il valore sociale e istituzionale, e si è impegnata a farsi portavoce dell’iniziativa presso gli organismi competenti, attivando una rete istituzionale finalizzata al coinvolgimento delle Commissioni consiliari competenti in materia di sanità e welfare e all’avvio dell’iter procedurale per la discussione e l’eventuale adozione dell’accordo.

Il Presidente della CRPO, prof.ssa De Gaio, ha dichiarato: “la proposta presentata dalla CONFSAL rappresenta un importante passo avanti nella costruzione di politiche pubbliche attente ai diritti delle persone anziane e, al tempo stesso, alle condizioni di vita e di lavoro delle donne che ne sostengono il carico di cura. La Commissione ha ritenuto di approvare l’iniziativa e di farsene promotrice presso le istituzioni regionali competenti, affinché si possa avviare un percorso condiviso che porti alla definizione di strumenti concreti di tutela, inclusione e dignità per i pazienti anziani. È necessario creare una sinergia tra sanità, welfare e politiche di genere per dare risposte efficaci a una sfida che riguarda tutta la comunità“.

La CRPO ribadisce il proprio impegno a promuovere politiche integrate che tengano insieme diritti sociali, salute e pari opportunità, valorizzando il ruolo delle istituzioni e delle organizzazioni sindacali in un’azione comune a tutela delle fasce più fragili della popolazione.