Crotone: uomo sorpreso fuori casa durante il regime di detenzione domiciliare, arrestato

Nell’ambito dei servizi di controllo del territorio, disposti dal Questore della Provincia di Crotone, Renato PANVINO, che vedono impegnati numerosi equipaggi dell’U.P.G. e S.P., finalizzati alla prevenzione e repressione di reati ed in particolare dello spaccio degli stupefacenti, nonché al controllo di pregiudicati agli arresti domiciliari e sorvegliati speciali, è stato tratto in arresto un uomo crotonese, in quanto resosi responsabile del reato di evasione.

Difatti, l’uomo, oltre ad annoverare precedenti in materia di detenzione di armi clandestine, risulta sottoposto al regime di detenzione domiciliare per il reato di omicidio ed è stato sorpreso, in violazione delle prescrizioni imposte dall’Autorità Giudiziaria, all’esterno della propria abitazione pur non avendo alcuna autorizzazione che ne giustificasse l’allontanamento dal luogo ove si trovava ristretto. In ragione dell’inosservanza al provvedimento impostogli, l’uomo è stato arrestato, condotto presso gli uffici della Questura e al termine delle formalità di rito è stato posto a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

Nella medesima giornata, gli Agenti delle Volanti hanno identificato nr. 366 persone, controllato nr. 176 veicoli e hanno effettuato controlli alle persone sottoposte a misure limitative della libertà personale.

L’arresto si inserisce nell’ambito delle costanti attività di contrasto alle condotte illecite e nel presidio del territorio, che proseguono senza sosta da parte della Polizia di Stato nella provincia di Crotone, al fine di garantire la sicurezza dei cittadini ed il controllo delle persone pericolose sottoposte alla limitazione della libertà personale.