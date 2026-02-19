Crotone, operazione contro la criminalità: due arresti per reati di droga e bancarotta fraudolenta

I poliziotti della Questura di Crotone, nell’ambito di mirati servizi di controllo del territorio volti a prevenire e contrastare la commissione di reati in materia di stupefacenti ed economico-finanziari, disposti dal Questore della Provincia di Crotone, Renato PANVINO, hanno tratto in arresto due soggetti in esecuzione di distinti ordini di carcerazione, a seguito di condanne definitive.

Nello specifico, i poliziotti hanno dato esecuzione ad un decreto emesso dal Tribunale di Sorveglianza di Catanzaro, con il quale è stata sospesa provvisoriamente la detenzione domiciliare, con conseguente ripristino della carcerazione per l’espiazione della pena residua di 1 anno e 4 mesi di reclusione, per il reato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

Nella medesima giornata, personale della Questura di Crotone ha dato esecuzione a un ulteriore ordine di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica di Crotone, guidata dal Procuratore dott. Domenico GUARASCIO, per i reati di associazione per delinquere e bancarotta fraudolenta, a carico di un soggetto crotonese dovendo lo stesso espiare una pena definitiva di 3 anni e 7 mesi di reclusione.

I poliziotti, dopo attente ricerche, hanno individuato uno dei due uomini mentre si trovava nei pressi del centro cittadino, mentre l’altro è stato rintracciato presso il proprio domicilio. Entrambi i soggetti, dopo le formalità di rito, sono stati tradotti presso la locale Casa Circondariale.

I provvedimenti odierni testimoniano l’impegno costante della Polizia di Stato nell’assicurare l’esecuzione delle decisioni dell’Autorità Giudiziaria, garantendo il rispetto della legalità e il contrasto ai fenomeni di criminalità, al fine di incrementare la percezione di sicurezza dei cittadini e contrastare in modo deciso ogni forma di illegalità.

Nella medesima giornata, i poliziotti hanno segnalato al Sig. Prefetto nr. 8 soggetti per detenzione di sostanze stupefacenti finalizzata all’uso personale del tipo cocaina, eroina e hashish.

Dette operazioni hanno riguardato più aree della città e sono state attenzionate piazze di spaccio, ritrovo abituale di spacciatori e assuntori di sostanze stupefacenti. I sequestri summenzionati hanno interessato diverse categorie di soggetti.

Nell’ambito del controllo del territorio, gli Agenti delle Volanti hanno altresì identificato nr. 183 persone, hanno controllato nr. 123 veicoli e hanno effettuato controlli alle persone sottoposte a misure limitative della libertà personale.