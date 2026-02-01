Crotone, maxi operazione di controllo del territorio: oltre 600 persone identificate

Nell’ambito dei servizi di controllo del territorio il Questore della Provincia di Crotone, Renato PANVINO, ha disposto un imponente servizio nella città di Crotone, impegnando le diverse articolazioni della Questura e delle Specialità, tra questi personale dell’Anticrimine, della Squadra Mobile, della Digos, dell’Ufficio Immigrazione, della Polizia Stradale e della Polfer, finalizzato alla prevenzione e repressione di reati ed in particolare allo spaccio degli stupefacenti, nonché al controllo di pregiudicati agli arresti domiciliari e dei sorvegliati speciali.

I risultati conseguiti dall’attività di prevenzione sono i seguenti:

– nr. 614 persone identificate, di cui 224 con precedenti

– nr. 323 veicoli controllati

– nr. 31 posti di controllo

– nr. 1 persona denunciata all’Autorità Giudiziaria

– nr. 4 attività commerciali controllate

– nr. 8 sanzioni amministrative

– nr. 5 infrazioni al Codice della Strada

Il Personale della Divisione Anticrimine e della Squadra Mobile ha posto l’attenzione su nr. 21 soggetti sottoposti alla limitazione della libertà personale (agli arresti domiciliari per reati commessi in materia di stupefacenti e di associazione a delinquere di stampo mafioso e ai sorvegliati speciali), tutti residenti nel comune di Crotone e hanno identificato ulteriori nr. 10 persone, di cui nr. 5 con precedenti. Nel corso dei controlli, è stato accertato che un soggetto, sottoposto alla misura della detenzione domiciliare, non era presente in casa e pertanto è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria per il reato di evasione.

Il personale dell’Ufficio Immigrazione ha identificato nr. 20 cittadini extracomunitari, risultati regolari sul territorio nazionale. Contestualmente, personale della Questura ha identificato nr. 21 persone, di cui nr. 9 con precedenti, e nr. 12 veicoli.

L’attività di prevenzione ha anche interessato le strade statali, ove la Polizia Stradale ha identificato nr. 21 persone, di cui nr. 7 risultate positive in banca dati SDI, ed ha controllato nr. 21 veicoli elevando nr. 5 sanzione al Codice della Strada.

La Polizia Ferroviaria ha posto l’attenzione sulle aree adiacenti alla stazione e sulle principali arterie stradali ove ha identificato nr. 72 persone, di cui nr. 18 positivi, e ha controllato nr. 56 veicoli.

Mentre, gli equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine hanno effettuato diversi posti di controllo nel territorio di Crotone nel corso dei quali hanno identificato nr. 137 persone, di cui nr. 40 con precedenti, ed hanno controllato nr. 65 veicoli.

Nel corso del medesimo servizio, il personale dell’Ufficio Polizia Amministrativa ha effettuato un controllo presso due centri di raccolta scommesse, con annessa sala slot, siti nel centro cittadino all’esito del quale sono state elevate nr. 6 sanzioni amministrative per le accertate violazioni in materia di divieto di fumo (per un totale di euro 990,00). Altresì, il medesimo personale, a seguito del controllo amministrativo effettuato presso un’attività di somministrazione di alimenti e bevande nei mesi precedenti e all’analisi della documentazione acquisita, ha sanzionato il titolare del predetto esercizio commerciale per aver omesso di ottemperare all’invito a presentarsi per esibire la richiesta documentazione amministrativa della società (p.m.r. euro 172,00) e per aver dato luogo ad una serata di pubblico spettacolo e intrattenimento senza essere in possesso della segnalazione certificata di inizio attività.

Nella medesima giornata, gli Agenti delle Volanti impiegati nel servizio di controllo del territorio hanno identificato nr. 312 persone, di cui nr. 124 con precedenti, hanno controllato nr. 169 veicoli, e hanno effettuato controlli domiciliari alle persone sottoposte alle misure limitative della libertà personale.