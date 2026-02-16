Crotone, incidente tra due auto: un ferito trasportato in ospedale | FOTO

Questa mattina, poco dopo le 9:00, all’ingresso Sud di Crotone, si è verificato un incidente stradale che ha coinvolto due autovetture. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, che hanno provveduto alla messa in sicurezza dei veicoli. Un conducente è stato soccorso dal personale sanitario del 118 e trasportato in Ospedale. Presenti sul luogo dell’incidente anche la Polizia Locale per i rilievi e la gestione della viabilità.