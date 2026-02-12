Crotone, cardiologo aggredito in ospedale: “basta violenze contro i medici”

“ANAAO ASSOMED esprime la piena e convinta solidarietà al dott. Antonio Sulla, cardiologo in servizio presso il reparto di Cardiologia dell’Ospedale San Giovanni di Dio di Crotone, vittima nei giorni scorsi di una grave e inaccettabile aggressione mentre svolgeva la propria attività assistenziale. Siamo di fronte a un episodio gravissimo – dichiara Antonio Saragò, segretario aziendale e consigliere nazionale ANAAO ASSOMED – che colpisce un medico mentre è impegnato a garantire cure e assistenza. A nome di tutta l’organizzazione esprimo la nostra piena vicinanza al dottor Antonio Sulla“.

“Il medico è stato aggredito da un familiare di un paziente nel corso del turno di servizio, in un contesto già fortemente critico sul piano organizzativo e assistenziale. Solo grazie alla sua prontezza e alla lucidità si sono evitate conseguenze ben più gravi. Dopo l’episodio, il medico ha dovuto ricorrere alle cure del pronto soccorso dello stesso ospedale”.

“Ancora una volta – prosegue Saragò – ci troviamo davanti a fatti che qualcuno continua a definire isolati, ma che in realtà sono il sintomo evidente di una situazione ormai fuori controllo. Le aggressioni ai medici sono il prodotto di carenze croniche di personale, turni estenuanti, sovraffollamento e condizioni di lavoro che rendono i reparti luoghi sempre più insicuri“.

“È inaccettabile continuare a subire violenze fisiche e psicologiche ed essere, allo stesso tempo, costretti a garantire il servizio in condizioni di evidente insicurezza. Non siamo soldati di trincea né ammortizzatori sociali di un sistema che scarica sulle spalle dei professionisti sanitari le proprie inefficienze”, sottolinea Saragò. “Aggredire un medico significa colpire l’intero Servizio sanitario pubblico e uno degli ultimi presìdi di tutela del diritto alla salute, soprattutto nei territori già segnati da gravi difficoltà strutturali. La responsabilità di quanto accade non può più essere ignorata né rinviata”, aggiunge.

“ANAAO ASSOMED chiede interventi immediati e concreti: sicurezza reale nei luoghi di lavoro, applicazione rigorosa delle norme contro le aggressioni, potenziamento degli organici e una riorganizzazione che restituisca dignità, serenità e sicurezza a chi opera quotidianamente in corsia. Difendere i medici significa difendere i cittadini-conclude Saragò-.Adesso è il momento delle azioni”.