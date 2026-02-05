Crotone, blitz interforze: sequestri, denunce e droga, scatta l’offensiva dello Stato contro l’illegalità

Un’importante operazione interforze, inserita nel piano di azione nazionale e transnazionale Focus ‘Ndrangheta e predisposta con ordinanza del Questore della Provincia di Crotone, Renato PANVINO, a seguito delle decisioni assunte in sede di Comitato Provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica presieduto dal Prefetto di Crotone, Franca FERRARO, ha interessato la città di. Cutro. L’attività, coordinata da un Funzionario della Polizia di Stato, ha coinvolto personale della Polizia di Stato, dell’Arma dei Carabinieri, della Guardia di Finanza, della Capitaneria di Porto e dell’Ispettorato del Lavoro, che hanno effettuato controlli in esercizi commerciali, su persone e veicoli lungo le principali arterie stradali.

Nell’ambito dei predetti servizi, personale della Capitaneria di Porto e dell’Ispettorato del Lavoro, ausiliato dalla Polizia di Stato, ha effettuato un controllo presso un marmificio nel corso del quale è stata accertata la gestione illecita di rifiuti, nonché l’assenza delle autorizzazioni previste per le emissioni in atmosfera e per lo scarico delle acque reflue industriali. All’esito degli accertamenti, il gestore dell’attività commerciale è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria e il locale, dalle dimensioni di 2.000 mq, è stato sottoposto a sequestro preventivo.

Successivamente, personale della Polizia Stradale ha proceduto al controllo di un’autofficina acquisendo tutta la documentazione necessaria ad accertare il rispetto della normativa in materia di carico e scarico rifiuti. Un secondo controllo, presso un’ulteriore autofficina, ha consentito di rinvenire 80 grammi di sostanza stupefacente, del tipo marijuana. Il titolare è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio e la sostanza è stata sottoposta a sequestro.

Nel corso del medesimo servizio interforze, sono stati effettuati diversi posti di controllo lungo le arterie stradali nel corso dei quali sono state identificate persone e controllate diverse autovetture, elevando una sanzione al Codice della Strada.

Nella medesima giornata, gli Agenti delle Volanti impiegati nel servizio di controllo del territorio hanno identificato nr. 265 persone, di cui nr. 89 con precedenti, hanno controllato nr. 142 veicoli e hanno effettuato controlli domiciliari a nr. 26 persone sottoposte alle misure limitative della libertà personale.

Nel complesso, l’attività di prevenzione ha consentito di raggiungere i seguenti risultati:

L’attività si inserisce in un più ampio piano di controllo del territorio, volto alla prevenzione e repressione dei reati, attraverso la predisposizione di mirati servizi di vigilanza volti a garantire la legalità e la sicurezza nel settore commerciale e dei trasporti. Questa operazione interforze conferma l’impegno costante delle Istituzioni nel presidio della legalità ed a sostegno delle attività lecite che operano nel territorio.