Crotone, accolti 12 nuovi Vice Ispettori in Questura: rinforzato l’organico della Polizia di Stato

Questa mattina il Questore della Provincia di Crotone, Renato PANVINO, ha accolto e dato il benvenuto ai dodici nuovi Vice Ispettori della Polizia della Polizia di Stato, assegnati dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza alla Questura di Crotone al termine del 19° corso di formazione. I Vice Ispettori, a breve, verranno incardinati nei vari uffici della Questura, andandone a potenziare l’organico.

Nel corso dell’incontro, il Questore ha sottolineato l’impegno della Polizia di Stato a salvaguardia dei cittadini, a mantenere trend di sicurezza ispirati ad efficienza e professionalità e ha sottolineato l’importanza del ruolo che la Polizia di Stato svolge quotidianamente nel garantire sicurezza e legalità, augurando a tutti buon lavoro.