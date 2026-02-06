“Costruire il sistema integrato 0-6”: tutto pronto per il convegno a Reggio Calabria

Domani, sabato 7 febbraio, dalle ore 9.30 alle 12.30, presso la Sala Monteleone, si terrà il convegno dal titolo “Costruire il sistema integrato 0-6: sfide, soluzioni e corresponsabilità educativa nei territori”, primo appuntamento regionale interamente dedicato al sistema integrato di educazione e istruzione dalla nascita ai sei anni. L’iniziativa, promossa dalla FISM Reggio Calabria (Federazione Italiana Scuole Materne), ha ottenuto il patrocinio morale del Consiglio regionale della Calabria e si configura come un importante momento di formazione, informazione e confronto rivolto al personale educativo e scolastico, alle istituzioni, al mondo accademico, alle scuole del territorio e alle famiglie.

Il convegno rappresenta un passaggio significativo per la Calabria: per la prima volta istituzioni, scuole, università e rappresentanze nazionali si ritrovano attorno allo stesso tavolo per dialogare in modo strutturato sulla costruzione del sistema integrato 0-6, mettendo al centro le sfide educative, le soluzioni possibili e il principio della corresponsabilità educativa nei territori. Un confronto necessario che coinvolge non solo gli addetti ai lavori, ma anche le famiglie, parte attiva e imprescindibile del percorso educativo dei bambini. Per questo motivo, la partecipazione è aperta e fortemente auspicata.

Il programma con gli ospiti

Ad aprire i lavori sarà il saluto istituzionale del Presidente del Consiglio regionale della Calabria, Salvatore Cirillo. Il convegno sarà moderato da Angela Campolo, referente pedagogica FISM Calabria, mentre l’introduzione sarà affidata a Giuseppe Russo, presidente provinciale FISM Reggio Calabria.

Sessione plenaria – La plenaria sarà dedicata al tema “Il sistema integrato 0-6: un’amministrazione nazionale a rete” con Simonetta Rubinato, presidente FISM Treviso, e al quadro attuale tra disparità territoriali e buone prassi, con Dario Cangialosi, presidente FISM Sicilia, e Fabio Daniele, presidente FISM Puglia.

Interventi istituzionali – Nel corso della mattinata interverranno rappresentanti delle istituzioni europee, regionali e locali, del mondo scolastico e universitario, tra cui:

Giusi Princi, europarlamentare

Eulalia Micheli, assessore all’Istruzione della Regione Calabria

Annamaria Curatola, assessore all’Istruzione del Comune di Reggio Calabria

Loredana Giannicola, direttore generale USR Calabria

Laura Marchetti, professoressa di Didattica e Pedagogia interculturale – Università Mediterranea di Reggio Calabria

Francesco Praticò, dirigente scolastico del Liceo delle Scienze Umane “T. Gullì”

Approfondimenti pedagogici – Spazio anche agli approfondimenti tematici con:

Valerio Ferro Allodola, professore associato di Storia della Pedagogia e dell’educazione – Università Mediterranea di Reggio Calabria, sul tema della continuità educativa e del curricolo 0-6;

Lara Vannini, responsabile Area Pedagogica FISM Nazionale, su poli per l’infanzia, formazione e coordinamento pedagogico.

Le conclusioni saranno affidate a Luca Iemmi, presidente nazionale FISM.

Sarà inoltre presente l’intera Presidenza nazionale FISM, che interverrà sul quadro normativo di riferimento e sulla valorizzazione delle buone pratiche educative regionali e comunali, offrendo esempi concreti di collaborazione tra istituzioni e territori. Considerata la valenza istituzionale e l’importanza dell’evento, ospitato nella sede del Consiglio regionale della Calabria e patrocinato moralmente dall’Ente, gli organi di informazione sono invitati a partecipare.