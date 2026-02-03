“Costruire il sistema integrato 0-6”: sabato 7 febbraio il convegno a Reggio Calabria

Sabato 7 febbraio, dalle ore 9.30, presso la Sala Monteleone del Consiglio Regionale della Calabria, si terrà il convegno dal titolo “Costruire il sistema integrato 0-6: sfide, soluzioni e corresponsabilità educativa nei territori”, primo appuntamento regionale interamente dedicato al sistema integrato di educazione e istruzione dalla nascita ai sei anni. L’iniziativa, promossa dalla Nuova FISM Reggio Calabria, si configura come un importante momento di formazione, informazione e confronto rivolto al personale educativo e scolastico, alle istituzioni, al mondo accademico alle scuole del territorio e alle famiglie.

Il convegno rappresenta un passaggio significativo per il territorio: per la prima volta istituzioni, scuole, università e rappresentanze nazionali si ritrovano attorno allo stesso tavolo per dialogare in modo strutturato sulla costruzione del sistema integrato 0-6, mettendo al centro le sfide educative, le soluzioni possibili e il principio della corresponsabilità educativa nei territori. Un confronto necessario che coinvolge non solo gli addetti ai lavori, ma anche le famiglie, parte attiva e imprescindibile del percorso educativo dei bambini. Per questo motivo, la partecipazione è aperta e fortemente auspicata.

Saranno presenti rappresentanti delle istituzioni europee, regionali e locali, del mondo scolastico e universitario:

Giusi Princi , Europarlamentare

Eulalia Micheli , Assessore all'Istruzione – Regione Calabria

Annamaria Curatola , Assessore all'Istruzione – Comune di Reggio Calabria

Loredana Giannicola , Direttore Generale USR Calabria

Laura Marchetti , Professoressa di Didattica e Pedagogia interculturale – Università Mediterranea di Reggio Calabria

Francesco Praticò, Dirigente Scolastico del Liceo delle Scienze Umane "T. Gulli"

Sarà inoltre presente tutta la Presidenza Nazionale FISM, che interverrà sui contenuti del sistema integrato 0-6, sul quadro normativo di riferimento e sulla valorizzazione delle buone pratiche educative regionali e comunali, offrendo esempi concreti di collaborazione tra istituzioni e territori. In allegato locandina dell’evento.