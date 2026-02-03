“Costruire il sistema integrato 0-6”: sabato 7 febbraio il convegno a Reggio Calabria

Sabato 7 febbraio, dalle ore 9.30, presso la Sala Monteleone del Consiglio Regionale della Calabria, si terrà il convegno dal titolo “Costruire il sistema integrato 0-6: sfide, soluzioni e corresponsabilità educativa nei territori”, primo appuntamento regionale interamente dedicato al sistema integrato di educazione e istruzione dalla nascita ai sei anni. L’iniziativa, promossa dalla Nuova FISM Reggio Calabria, si configura come un importante momento di formazione, informazione e confronto rivolto al personale educativo e scolastico, alle istituzioni, al mondo accademico alle scuole del territorio e alle famiglie.
Il convegno rappresenta un passaggio significativo per il territorio: per la prima volta istituzioni, scuole, università e rappresentanze nazionali si ritrovano attorno allo stesso tavolo per dialogare in modo strutturato sulla costruzione del sistema integrato 0-6, mettendo al centro le sfide educative, le soluzioni possibili e il principio della corresponsabilità educativa nei territori. Un confronto necessario che coinvolge non solo gli addetti ai lavori, ma anche le famiglie, parte attiva e imprescindibile del percorso educativo dei bambini. Per questo motivo, la partecipazione è aperta e fortemente auspicata.
Saranno presenti rappresentanti delle istituzioni europee, regionali e locali, del mondo scolastico e universitario:
- Giusi Princi, Europarlamentare
- Eulalia Micheli, Assessore all’Istruzione – Regione Calabria
- Annamaria Curatola, Assessore all’Istruzione – Comune di Reggio Calabria
- Loredana Giannicola, Direttore Generale USR Calabria
- Laura Marchetti, Professoressa di Didattica e Pedagogia interculturale – Università Mediterranea di Reggio Calabria
- Francesco Praticò, Dirigente Scolastico del Liceo delle Scienze Umane “T. Gulli”
Sarà inoltre presente tutta la Presidenza Nazionale FISM, che interverrà sui contenuti del sistema integrato 0-6, sul quadro normativo di riferimento e sulla valorizzazione delle buone pratiche educative regionali e comunali, offrendo esempi concreti di collaborazione tra istituzioni e territori. In allegato locandina dell’evento.