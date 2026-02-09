Cosenza, straordinario numero di prenotazioni per la cena di solidarietà con il Cardinale Pizzaballa

Il Presidente Sergio Mazzuca comunica, con profonda gioia e soddisfazione, lo straordinario numero di prenotazioni registrate

per la Cena di Solidarietà per la Terra Santa con S.B. Card. Pierbattista Pizzaballa, Patriarca di Gerusalemme dei Latini, organizzata dal Rotary Club Rende, in programma alle ore 20.30 di giovedì 12 febbraio 2026 presso l’Enoteca Regionale in Piazza XV Marzo a Cosenza. Il ricavato della Cena sarà consegnato direttamente nelle mani del Cardinale e destinato alle iniziative umanitarie da lui coordinate a favore dei bambini più poveri di Gaza, vittime innocenti di una crisi che interpella profondamente le coscienze e richiama con forza il senso più autentico del servizio, della responsabilità e della solidarietà.

Boom di richieste di adesione

L’evento ha registrato un vero e proprio boom di richieste di adesione, accompagnato da numerose offerte spontanee di solidarietà, a conferma della straordinaria sensibilità dei rotariani, degli imprenditori, dei professionisti calabresi e di tanti cittadini verso la drammatica condizione dei bambini di Gaza. La serata si preannuncia come un momento sobrio, intenso e ricco di significato, capace di coniugare riflessione, condivisione e impegno concreto. Ad oggi sono già pervenute oltre 150 adesioni, con una previsione di raggiungimento delle 200 partecipazioni, a un costo individuale significativo che consentirà di raccogliere una somma di grande rilievo per una causa di altissimo valore umano e morale. È ancora possibile aderire alla Cena contattando il Presidente del Rotary Club Rende al numero 335 408 599.

Le parole di Mazzuca

“La straordinaria partecipazione alla Cena di Solidarietà – dichiara il Presidente del Rotary Club Rende, Sergio Mazzuca – dimostra come il Rotary sappia trasformare i valori della solidarietà in azioni concrete, immediate ed efficaci. Questo impegno assume un significato ancora più profondo quando è rivolto a un popolo che soffre, come quello di Gaza, e quando viene realizzato attraverso una figura di altissimo profilo morale e spirituale come il Cardinale Pizzaballa, che ha consacrato la propria vita alla Terra Santa, promuovendo con coerenza i valori della pace, della fraternità e della dignità umana, unendo presenza pastorale, interventi umanitari, progetti sanitari e costanti appelli per la pace. Ringrazio i Soci del Rotary Club Rende, i Rotary Club che hanno aderito all’iniziativa, gli imprenditori e i cittadini che hanno espresso vicinanza, generosità e sostegno concreto, offrendo un esempio autentico di servizio alle comunità più fragili”.