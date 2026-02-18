Cosenza, sequestrato un “cimitero” di 33 auto abbandonate

Un terreno di 1.000 metri quadri è stato posto sotto sequestro dai militari del Nucleo Carabinieri Forestale di Paola nel Comune di San Lucido (Cosenza). Durante un controllo in località “Deuda“, sulla SS18, nel terreno di proprietà di una persona del luogo è stata riscontrata la presenza di autovetture fuori uso e ormai abbandonate da diverso tempo. Un vero e proprio “cimitero” di 33 veicoli depositati senza nessun sistema idoneo alla salvaguardia dell’ambiente. Il suolo sul quale sono state rinvenute le auto era caratterizzato anche da vegetazione che, in alcuni casi, ricopriva quasi interamente i mezzi, rendendone difficile l’identificazione.

Nessun veicolo è stato bonificato quindi sono stati classificati come rifiuti speciali pericolosi. L’area inoltre è risultata priva di una superficie impermeabilizzata o di adeguati sistemi di convogliamento delle acque meteoriche, idonei a impedire il rischio di infiltrazione nel suolo di liquidi pericolosi contenuti nei veicoli nonché delle acque piovane contaminate da oli. Si è quindi proceduto, così come disposto dalla Procura della Repubblica di Paola, al sequestro preventivo dell’area e al deferimento del responsabile dell’abbandono dei veicoli per il reato di “gestione non autorizzata di rifiuti“.