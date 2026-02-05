Montalto Uffugo, rinviata per allerta meteo la consegna delle borse di studio in memoria dei caduti sul lavoro

La Fillea Cgil Calabria comunica che l’iniziativa programmata per domani, giovedì 6 febbraio, presso l’Aula Magna di via A. De Napoli a Montalto Uffugo, è ufficialmente rinviata a data da destinarsi. ​La decisione si è resa necessaria a seguito dell’allerta meteo di livello Arancione diramata per la giornata di domani e della conseguente ordinanza sindacale emanata dal Comune di Montalto Uffugo, che dispone la chiusura precauzionale di tutte le scuole del territorio comunale.

La Fillea Cgil Calabria provvederà a comunicare quanto prima la nuova data di svolgimento dell’iniziativa, confermando l’impegno nel promuovere la cultura della sicurezza e il ricordo di chi ha perso la vita nell’adempimento del proprio dovere.