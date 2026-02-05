Montalto Uffugo, rinviata per allerta meteo la consegna delle borse di studio in memoria dei caduti sul lavoro

A causa dell'allerta meteo arancione a Montalto Uffugo, rinviata la presentazione delle borse di studio in memoria dei caduti sul lavoro prevista per domani

Fillea CGIL Presentazione Borse di Studio

La Fillea Cgil Calabria comunica che l’iniziativa programmata per domani, giovedì 6 febbraio, presso l’Aula Magna di via A. De Napoli a Montalto Uffugo, è ufficialmente rinviata a data da destinarsi. ​La decisione si è resa necessaria a seguito dell’allerta meteo di livello Arancione diramata per la giornata di domani e della conseguente ordinanza sindacale emanata dal Comune di Montalto Uffugo, che dispone la chiusura precauzionale di tutte le scuole del territorio comunale.

La Fillea Cgil Calabria provvederà a comunicare quanto prima la nuova data di svolgimento dell’iniziativa, confermando l’impegno nel promuovere la cultura della sicurezza e il ricordo di chi ha perso la vita nell’adempimento del proprio dovere.

