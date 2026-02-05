Cosenza, la presentazione dell’iniziativa “Borse di studio in memoria dei caduti sul lavoro” | INFO

Domani, 6 febbraio, a partire dalle ore 9.00, presso l’Aula Magna di via A. De Napoli, a Montalto Uffugo (CS), la FILLEA CGIL Calabria presenterà agli studenti l’iniziativa “Borse di studio in memoria dei caduti sul lavoro”. Un momento di confronto e riflessione con l’obiettivo di promuovere la cultura della sicurezza e della tutela della salute negli ambienti di studio e di lavoro, mettendo al centro un tema drammaticamente attuale nel nostro Paese.

Interverranno: Massimo Ianni, Segretario Generale CGIL Cosenza Simone Celebre, Segretario Generale FILLEA CGIL Calabria Giuseppe De Lorenzo, Segretario Generale FILLEA CGIL Cosenza – Pollino

Durante l’incontro verranno fornite agli studenti tutte le indicazioni per partecipare a questa importante iniziativa educativa, che vuole trasformare la memoria in impegno concreto per il futuro.