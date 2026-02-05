Cosenza: incontro con il Cardinale Pierbattista Pizzaballa, Patriarca di Gerusalemme

Il Rotary Club Rende comunica “con gioia l’enorme numero di prenotazioni in vista dell’incontro pubblico con S.B. Card. Pierbattista Pizzaballa, Patriarca di Gerusalemme dei Latini, in programma mercoledì 12 febbraio 2026 presso il Teatro comunale “A. Rendano” di Cosenza; nonché la significativa risposta dei soci, degli imprenditori, dei professionisti calabresi e dei privati che hanno aderito alla Cena di Solidarietà per la Terra Santa che avrà luogo nella sera dello stesso giorno”. Il Rotary Club Rende, nella persona del suo Presidente Sergio Mazzuca – primo promotore dell’evento – hanno registrato “un

vero e proprio boom di richieste di adesione, accompagnato da numerose offerte spontanee di solidarietà, a conferma della sensibilità del mondo rotariano e di tutto il territorio verso la drammatica condizione dei bambini di Gaza, vittime innocenti del conflitto in corso”.

Il progetto di sostenere la Terra Santa, suggerito da don Giacomo Tuoto e perseguito con tenacia del presidente Sergio Mazzuca, è coronato dalla visita del Patriarca di Gerusalemme alla Diocesi di Cosenza – coordinata da Simone Tropea – in occasione della festa patronale della Madonna del Pilerio. L’impegno rotariano, espresso nell’organizzazione dei due eventi, risponde a una più ampia iniziativa Interclub promossa congiuntamente dai seguenti Rotary Club del Distretto 2102: Rende, Cosenza, Riviera dei Cedri, Cosenza Nord, Presila Cosenza Est, Montalto Uffugo Valle del Crati, Mendicino Serre Cosentine, E-Club Calabria International, Cosenza Sette Colli e Belvedere Alto Tirreno Cosentino.

Un’azione corale che testimonia la capacità del Rotary di operare in modo unitario e strutturato su progetti di alto valore umanitario. L’evento manifesta, dunque, la continuità dell’impegno rotariano verso la Terra Santa, che ha preso piede con un’iniziativa di solidarietà svoltasi lo scorso agosto; occasione che aveva già consentito di raccogliere una somma cospicua consegnare al Cardinale Pizzaballa nei giorni della sua visita. La consegna sarà formalizzata nell’evento pomeridiano che avrà luogo presso il Teatro Rendano.

Programma

Il programma dei due eventi prevede:

– alle ore 17.30, l’incontro pubblico con il Cardinale Pizzaballa presso il Teatro Rendano di Cosenza, che ha già raggiunto la capienza massima di 800 posti. Sarà una serata di dialogo e testimonianza sulla Terra Santa, sulla pace possibile e sul ruolo delle comunità civili e religiose in un momento storico segnato da profondi cambiamenti globali. La Calabria si misura con le tensioni del Medio Oriente attraverso un confronto diretto con uno dei protagonisti del nostro tempo, un’occasione unica per ascoltare la viva voce del Patriarca, la complessità dell’attuale situazione a Gaza e riflettere sulla responsabilità condivisa tra popoli, istituzione e società civile.

-Alle ore 20.30, la Cena di solidarietà organizzata dal Rotary Club Rende, prevede la partecipazione di un gruppo nutrito di soci, imprenditori e professionisti calabresi. Il ricavato sarà destinato a iniziative di sostegno umanitario a favore dei bambini più poveri di Gaza, coordinate dal Patriarcato di Gerusalemme.

Le parole di Mazzuca

“Il tutto esaurito, l’altissimo numero di richieste pervenute e la partecipazione compatta di dieci Rotary Club – dichiara il Presidente del Rotary Club Rende, Sergio Mazzuca – dimostrano come il Rotary, quando opera unito, riesca a trasformare la solidarietà in azioni concrete e immediatamente efficaci. La presenza del Cardinale Pizzaballa a Cosenza rappresenta un momento di straordinario valore umano, morale e rotariano”. L’evento si svolgerà secondo un’organizzazione condivisa con la Segreteria del Cardinale Pizzaballa e con precise modalità di accesso, già comunicate ai partecipanti. Il Rotary Club Rende ringrazia “tutti i Club aderenti, i Soci, gli imprenditori e i cittadini che, anche oltre la disponibilità dei posti, hanno espresso vicinanza, sostegno e generosità, confermando il ruolo del Rotary come punto di riferimento per la solidarietà organizzata e il servizio alle comunità più fragili”.