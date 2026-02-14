Cosenza, il Comune di Roggiano Gravina aderisce al Polo Digitale PA

Il Comune di Roggiano Gravina accelera con decisione sulla strada dell’innovazione ed entra ufficialmente a far parte del Polo Digitale Calabria / Polo Digitale PA. La sigla del protocollo d’intesa tra l’Amministrazione Comunale e il Polo, rappresentati dal Sindaco Salvatore De Maio e dal Coordinatore Nazionale PA Francesco Cannataro, segna l’avvio di un progetto ambizioso: un piano di formazione gratuita che punta a coinvolgere oltre 50.000 cittadini residenti nella rete dei comuni associati.

L’impegno del Presidente Emilio De Rango: “Concretezza al servizio del territorio”

L’intervento del Presidente del Polo Digitale PA, Emilio De Rango, ha impresso una svolta pragmatica e decisa all’evento, rivendicando con orgoglio l’identità di un’organizzazione che produce risultati tangibili e soluzioni immediate.

“Il Polo Digitale rappresenta il ‘fare’ e non il ‘dire’ – ha dichiarato il Presidente De Rango – e la nostra forza risiede nella capacità di trasformare le idee in azioni concrete. Siamo un’associazione senza scopo di lucro e stiamo dando il massimo, con risorse e passione, per essere di supporto agli enti e ai cittadini che oggi affrontano sfide digitali complesse. Mentre altri si fermano alla teoria, noi abbiamo già messo in campo piattaforme operative, strumenti di supporto e percorsi formativi accessibili a tutti.”

Un ringraziamento ai Sindaci: verso un modello nazionale

Il Presidente ha rivolto un ringraziamento particolare ai primi cittadini che hanno scelto la via dell’innovazione:

“Nutriamo una profonda stima per i Sindaci che ci seguono e che credono nel nostro operato. Sono amministratori lungimiranti che, come il Sindaco De Maio, hanno capito che solo unendo le forze possiamo creare un ecosistema digitale che diventi un esempio virtuoso su tutto il territorio nazionale. Un ringraziamento sentito va proprio al Sindaco Salvatore De Maio per l’accoglienza e per la determinazione dimostrata nel voler proteggere e far crescere la propria comunità attraverso questo protocollo.”

Alfabetizzazione digitale: una missione sociale per 50.000 persone

Il cuore del progetto mira ad abbattere il muro tra pubblica amministrazione e popolazione, partendo dalla base: “la nostra formazione parte dal basso. Puntiamo all’alfabetizzazione digitale del singolo cittadino, del dipendente comunale e del personale scolastico. Siamo pronti a instradare oltre 50.000 persone verso competenze digitali reali. Il mio appello ai cittadini di Roggiano Gravina è chiaro: partecipate ai corsi gratuiti, perché queste competenze fanno la differenza nella quotidianità digitale di oggi.”

Il Sindaco De Maio: “Un’opportunità vera per la nostra comunità”

Il Sindaco Salvatore De Maio ha espresso grande soddisfazione: “firmare questo protocollo con il Polo Digitale PA significa dare ai nostri cittadini e ai nostri dipendenti strumenti veri e crescita professionale. Ringrazio il Presidente De Rango e il Coordinatore Cannataro per la concretezza del loro operato. Roggiano Gravina vuole essere protagonista di questo cambiamento, migliorando l’efficienza degli uffici e semplificando i servizi per ogni residente.”

Una rete in costante crescita: iscrizioni aperte

Il Coordinatore Nazionale Francesco Cannataro ha confermato che i dipendenti e i cittadini di Roggiano Gravina possono già registrarsi sul portale ufficiale per accedere ai corsi gratuiti di Informatica PA e alfabetizzazione digitale. Roggiano Gravina si unisce così a una rete sempre più vasta che comprende già i comuni di:

Castrolibero

Lattarico

San Benedetto Ullano

San Vincenzo La Costa

Longobardi

Santa Sofia d’Epiro

Caccuri

Firmo

Tarsia

San Lucido

Cerzeto

Di seguito il link per aderire: https://polodigitale-pa.it/corsi-di-formazione-sulle-competenze-digitali/.