Cosenza, i Vigili del Fuoco spostano l’icona della Madonna del Pilerio nella Cattedrale

Su richiesta del parroco rettore della Cattedrale di Cosenza, Sac. Don Luca Perri, nella mattinata del 4 febbraio una squadra dei Vigili del Fuoco del Comando di Cosenza è intervenuta presso la Cattedrale per un’operazione di movimentazione dell’icona duecentesca della Madonna del Pilerio. La richiesta di intervento è maturata in vista dell’imminente festa della Madonna del Pilerio, tenendo conto della collaborazione costante tra il Comando dei Vigili del Fuoco e la Cattedrale di Cosenza, nonché in ottemperanza alle prescrizioni della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio di Cosenza.

L’icona, di particolare valore storico e religioso, è custodita all’interno di una clima box in acciaio e vetro dal peso complessivo di 114 kg, collocata nella nicchia sovrastante l’altare della cappella. In occasione del 450° anniversario del miracolo della Madonna del Pilerio, avvenuto a Cosenza nel 1576, e in vista di un successivo intervento di studio e restauro da parte dei tecnici del Ministero della Cultura, si è deciso di trasferire l’immagine, insieme alla relativa struttura di protezione, nella navata centrale della Cattedrale.

L’operazione di rimozione dalla nicchia ha richiesto competenze tecniche specifiche, sia per il considerevole peso della struttura sia per la necessità di garantire la tutela dei marmi settecenteschi della parete dell’altare. Per tali motivi è stato necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco, già coinvolti in analoghe operazioni in precedenti occasioni.

Le attività si sono svolte nel rispetto delle norme di sicurezza e delle indicazioni degli enti preposti alla tutela del patrimonio storico-artistico.