Cosenza, Buscé esplode e tuona contro la società: “non ci alleniamo da 20 giorni, nessuno lo sa ma io lo dico”

I problemi in casa Cosenza continuano a saltare fuori ininterrottamente, ormai da molto tempo, nell’indifferenza generale di Guarascio, che continua a mandare avanti la baracca alla bene in meglio. La squadra di Buscé, che finora ha fatto miracoli, sta risentendo – atleticamente – dei grandi sforzi del girone d’andata. Anche perché si sta allenando poco e male. E’ stato lo stesso allenatore a riferirlo ieri al termine della sfida vinta di misura contro il Siracusa ieri sera.

“Non ci possiamo allenare come vogliamo, la verità è che sono 20 giorni che non ci alleniamo, forse nessuno sa ma io lo dico: la squadra non si allena più. Il Sanvitino è impraticabile, è diventato una palude, mentre al Marulla non possiamo andare perché lo spacchiamo. Noi non ci alleniamo ma ci arrangiamo. Neanche domani (cioè oggi, mercoledì, ndr) la squadra sa dove allenarsi, piove a dirotto e sinceramente facciamo fatica ad andare da altre parti”. Non è la prima volta che il tecnico lancia messaggi chiari nei confronti del club. Ma i vertici, ormai non è più una notizia, fanno orecchie da mercante, così come avviene con la piazza da diverso tempo.