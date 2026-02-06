Cosenza, blitz a Cleto: arresto e sequestro di droga e armi

La Segreteria Provinciale UNARMA di Cosenza, a nome del Segretario Provinciale Generale Mario Cavallo, “esprime un sentito e convinto apprezzamento per l’operazione condotta dalla Compagnia Carabinieri di Paola, qualche giorno fa nel comune di Cleto, ha portato all’arresto di un soggetto, alla denuncia in stato di libertà di due soggetti e al sequestro di sostanza stupefacente e di armi“.

“Un plauso particolare è rivolto al Comandante della Compagnia di Paola, Capitano Davide Picheo, e al Comandante della Stazione Carabinieri di Amantea, Luogotenente Roberto Munafo, la cui azione coordinata e la costante interlocuzione operativa hanno rappresentato il fulcro di un’attività investigativa condotta con equilibrio, determinazione e profonda conoscenza del territorio”.

“L’esito dell’operazione dimostra come una sinergia autentica tra i livelli di comando, fondata su fiducia reciproca, chiarezza degli obiettivi e valorizzazione delle risorse disponibili, sia in grado di tradursi rapidamente in risultati concreti ed efficaci a tutela della sicurezza dei cittadini”.

“Il risultato raggiunto conferma che, quando la collaborazione tra Comandante di Compagnia e Comandante di Stazione è solida e orientata a una visione comune, l’azione dell’Arma riesce a esprimere al meglio il proprio potenziale operativo, offrendo risposte tempestive e credibili alle esigenze del territorio. Nel rinnovare la propria vicinanza e il pieno sostegno a tutti i militari impegnati, la Segreteria Provinciale UNARMA di Cosenza porge le più sincere congratulazioni ai Comandanti e al personale coinvolto nell’operazione”.