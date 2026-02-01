Corso BLSD a Messina: cittadini formati per salvare vite, “ogni minuto può fare la differenza”

Partecipare a un corso BLSD significa acquisire competenze che, in pochi minuti, possono fare la differenza tra la vita e la morte. È con questo spirito che si è svolto il corso BLSD ( basic life support and defibrillation) organizzato dall’Associazione Giuseppe Sorrenti Onlus da anni impegnata nella promozione della cultura del primo soccorso e della prevenzione: un’iniziativa di grande valore umano e sociale, volta a diffondere la cultura della responsabilità collettiva. Nata per trasformare il dolore in impegno concreto, l’associazione porta avanti progetti che mettono al centro la tutela della vita, diffondendo la conoscenza delle manovre salvavita e favorendo l’installazione e l’utilizzo dei defibrillatori nei luoghi pubblici e di aggregazione.

L’evento formativo si è tenuto presso l’ incantevole location del Parco per le Arti, nell’area adiacente l’ex stazione di Camaro a Messina. Durante il corso, i partecipanti hanno avuto l’opportunità di apprendere le manovre fondamentali di Basic Life Support and Defibrillation, indispensabili in caso di arresto cardiaco improvviso. Attraverso lezioni teoriche chiare e momenti di pratica guidata, gli istruttori hanno spiegato come riconoscere tempestivamente un’emergenza, allertare correttamente i soccorsi e intervenire in modo efficace utilizzando il defibrillatore semiautomatico.

Un messaggio, in particolare, ha colpito tutti i presenti per la sua semplicità e forza: “Mentre aspetti i soccorsi, gli salvi la vita.” Una frase che racchiude il senso più profondo del corso. Nei minuti che precedono l’arrivo del personale sanitario, l’intervento di una persona formata può mantenere in vita la vittima e aumentare in modo significativo le possibilità di sopravvivenza.

Il corso non si è limitato all’aspetto tecnico, ma ha lavorato anche sulla consapevolezza emotiva: superare la paura di intervenire, agire con lucidità e comprendere che anche un gesto tempestivo, seppur semplice, può essere decisivo. In questo contesto, l’Associazione Giuseppe Sorrenti Onlus ha confermato il proprio impegno nella prevenzione e nella diffusione di competenze salvavita, rendendo i cittadini parte attiva della catena del soccorso.

Iniziative come questa rappresentano un investimento fondamentale per la comunità. Formare persone comuni significa creare una rete di primo intervento capace di rispondere alle emergenze quotidiane, trasformando ogni cittadino in un potenziale anello di salvezza.

Partecipare a un corso BLSD non è solo un’esperienza formativa, ma un atto di responsabilità e solidarietà. Perché, come è stato ricordato durante il corso, ogni minuto conta e ogni intervento può salvare una vita. Ringraziamenti a conclusione evento so o stati espressi per il Presidente dell’ Associazione Maria Regina Giuseppe Schepisi che ha ospitato il corso, per il personale istruttore Giovanni Sorrenti, Arnone Antonio, Clara Arnone, Zacca’.