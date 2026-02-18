Coppa Italia Serie D, alla Pistoiese la finale d’andata. Perché la vittoria può essere importante in ottica ripescaggi in Serie C

La Pistoiese si è aggiudicata la finale d’andata della Coppa Italia Serie D, battendo per 2-0 l’Ancona. Una rete per tempo, di Rizq nel primo e di Russo su rigore nel secondo, quelle decisive per il successo. Al ritorno, servirà una grande prestazione, all’Ancona, per ribaltare il pronostico. Com’è noto, vincere la Coppa Italia di Serie D può risultare importante nell’ottica dei ripescaggi in Serie C, perché consente alla squadra vincitrice di ottenere uno 0,50 di coefficiente aggiuntivo – rispetto al punteggio acquisito – sulla graduatoria finale, che comunque considera anche le squadre Under 23 (che hanno la precedenza) e le retrocesse dalla Serie C, con il meccanismo dell’alternanza. Chiaramente, non basta: nel caso della Serie D è necessario anche rispondere ad altri importanti parametri, come la media punti e la vittoria dei playoff. Difficilmente, in tanti altri casi, ci si avvicina alle posizioni di vertice della graduatoria.

Va ricordato che, sia chiaro, vincere i playoff di D o la Coppa Italia Serie D (ma pure entrambe) non consente automaticamente il passaggio in C. E’ necessario che alcune squadre, dalla Serie C, vengano escluse dalla Federazione in sede di iscrizione. Da lì, poi, si attinge a una graduatoria (ribadiamo, quella generale tiene conto anche di squadre Under 23 e retrocesse dalla C) che considera, ai primi posti, proprio chi ha i punteggi più alti, frutto di un’ottima media punti, della vittoria dei playoff, della vittoria della Coppa Italia e non solo. E’ evidente che, in caso di semaforo verde della Federazione per tutte le 60 iscritte dalla C, nessuno ha diritto al ripescaggio.

Discorsi prematuri, oggi, ma l’indicazione sulla vittoria finale della Coppa Italia Serie D può essere importante come eventuale alternativa a chi non riesce a conquistare la Serie C sul campo, arrivando prima. Pistoiese e Ancona, in tal senso, si stanno giocando il primo posto, ma potrebbero anche non farcela. L’anno scorso, ad esempio, il Ravenna (che vinse playoff del girone e Coppa Italia Serie D) ebbe la meglio sulla Reggina, risultando la seconda nella graduatoria generale dietro l’Inter Under 23 e venendo ripescata per via dell’esclusione del Brescia.