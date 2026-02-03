Coppa Calabria, Rossano a Lamezia per chiudere i conti: in palio il primato nel Girone G

Torna in campo la Pallavolo Rossano ASD per la prima giornata del girone di ritorno della Coppa Regionale di Serie C Femminile, con l’obiettivo chiaro di blindare il primato nel Girone G e staccare definitivamente il pass per la fase successiva. Dopo la netta vittoria dell’andata per 3-0, maturata in meno di un’ora con parziali eloquenti (25-11; 25-5; 25-6) e con formazioni ampiamente sperimentali schierate da Luigi Zangaro, le gialloblù tornano in campo questa sera alle 20.30 alla palestra comunale “Monsignor S. Gatti” di Via dei Bizantini a Lamezia Terme, opposte alla formazione locale del Pink Volo.

Sulla carta il match potrebbe apparire come una formalità, ma la Pallavolo Rossano ASD non abbassa mai la guardia: ogni avversario merita rispetto, ogni partita va affrontata con attenzione, concentrazione e mentalità vincente. Il Pink Volo è una squadra giovane, interamente composta da atlete del proprio vivaio e allenata da Sante Cittadino, un gruppo in crescita che, pur non avendo ancora trovato continuità di risultati, rappresenta un banco di prova da non sottovalutare.

Il roster lametino può contare sulle palleggiatrici Benedetta Apa, Flavia Francesca Butera, Kimberly Miceli e Valeria Pesce, sulle opposte Alessandra Marinelli, Alessia Pia Dattilo e Sara Sorrenti, sulle schiacciatrici Serena Bartone, Sharon Columbini, Elena Genovese, Martina Marica, Giorgia Talarico e Stella Greco, sulle centrali Mariastella Cosentino, Luisiana Lucchino e Sara Genovese, con Mirella Sergi nel ruolo di libero. Completano l’organico Margherita Villella, Chiara De Fazio e Giulia Talarico.

In casa Rossano la gara rappresenta anche un’importante occasione di gestione delle energie. Persistono infatti alcune criticità di formazione: l’assenza dell’alzatrice Fabiola De Araujo, fermata da un infortunio rimediato nell’ultima trasferta di campionato a Catanzaro, e le non perfette condizioni fisiche di Margo Dziunyk e della capitana Martina Domanico. Per questo motivo lo staff tecnico potrebbe concedere spazio a tutte le atlete iscritte a referto, permettendo alle titolari di rifiatare e mantenendo alto il livello di competitività del gruppo.

In preallarme per l’impiego figurano, oltre a Veronica Risuleo chiamata a guidare la regia, anche Alba e Caterina Greco, Federica Novello e Marika Grillo. Non è esclusa, come già avvenuto nella gara d’andata, una soluzione tattica che veda Morena Scorpaniti impiegata come giocatrice di movimento.

L’obiettivo resta uno solo: chiudere il discorso qualificazione e confermare la solidità di un gruppo che continua a dimostrare profondità, qualità e mentalità vincente.

Appuntamento imperdibile domani ore 20.30 presso la palestra comunale Monsignor Gatti di Lamezia Terme. La Coppa entra nel vivo: vietato mancare.