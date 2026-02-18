Coppa Calabria: Pallavolo Rossano-Silan Volley vale la semifinale

Archiviata con autorità la vittoria netta contro la Pink Volo Lamezia in campionato, la Pallavolo Rossano ASD torna a concentrarsi sull’altro grande obiettivo stagionale. Domani alle 20.30, al Palazzetto dello Sport di Viale Sant’Angelo, va in scena il ritorno dei quarti di finale contro la Silan Volley. In palio c’è la semifinale di Coppa Calabria. Il 3-1 conquistato all’andata a San Giovanni in Fiore rappresenta un vantaggio importante, ma guai a pensare che il discorso sia chiuso. La matematica offre diverse combinazioni favorevoli alle bizantine: vittoria con qualsiasi punteggio o anche sconfitta al tie-break significherebbero passaggio del turno. Altri risultati porterebbero al golden set.

Ma in partite come questa, i calcoli restano fuori dal campo. Servono intensità, concentrazione e fame.

La Silan Volley, guidata da Antonio Barile e Luigi Barile, arriva a Rossano con l’orgoglio di chi non ha nulla da perdere. In campionato le silane sono reduci da una sconfitta contro il Cutro (3-0), ma i parziali raccontano una gara equilibrata e combattuta (23-25; 18-25; 22-25). Segnale di una squadra viva, compatta e tecnicamente solida.

Il roster è di assoluto rispetto. In cabina di regia Serafina Barile e Roberta Foglia; opposta Noemi Scigliano. In banda Francesca Barile, Maria Teresa Tiano, Mara Orlando e l’innesto di spessore Ivonia Carluccio, atleta di qualità proveniente dal Cirò Marina. Al centro Angelica Musacchio, Chiara Ferrarelli e Veronica Imbrogno garantiscono fisicità ed esperienza. Il reparto liberi con Asia Nuoto, Martina Lucente e Francesca Silletta assicura copertura e ordine difensivo.

Un gruppo rodato, quasi interamente confermato rispetto alla scorsa stagione.

In campionato i precedenti sorridono alla Pallavolo Rossano, con due vittorie per 3-0. Ma chi ha visto quelle gare sa bene che la realtà è più complessa. A San Giovanni in Fiore le bizantine si trovarono sotto di nove punti prima di una rimonta spettacolare. Il 3-0 finale (24-26; 22-25; 18-25) fu il risultato di carattere e lucidità nei momenti decisivi.

Anche al ritorno, nonostante il punteggio netto, il secondo set chiuso 26-24 dimostrò quanto sottile sia il margine tra equilibrio e dominio. La Coppa Calabria non ammette distrazioni.

Il tecnico Luigi Zangaro dovrà ancora fare a meno di Fabiola De Araujo, ma Veronica Risuleo ha risposto con personalità nelle ultime uscite. La formazione verrà costruita con attenzione, cercando equilibrio tra esperienza e rotazioni intelligenti.

Domani non sarà “una semplice partita”, sarà una gara che profuma di semifinali, una sfida che può aprire le porte alla Final Four.

Rossano scende in campo per continuare un percorso ambizioso su due fronti, campionato e coppa, la Silan Volley per provare a ribaltare il pronostico e scrivere un’impresa.

Domani alle 20.30 il Palazzetto di Viale Sant’Angelo diventa teatro di pallavolo vera, di tensione agonistica, di emozioni che si costruiscono punto dopo punto.

Servirà il pubblico delle grandi occasioni, servirà energia sugli spalti, servirà vivere ogni scambio fino all’ultimo pallone.