Coppa Calabria, Pallavolo Rossano liquida 3-1 Lamezia: ora testa al campionato

La Pallavolo Rossano ASD continua a viaggiare a doppia velocità tra campionato e Coppa Calabria, confermando ambizione, solidità e profondità di roster. Da una parte la marcia inarrestabile in Serie C Femminile, dall’altra una vittoria pesante nei quarti di finale di Coppa Calabria che avvicina concretamente l’accesso alle semifinali. Al Palafiore di San Giovanni in Fiore, contro una Silan Volley determinata e spinta dal pubblico di casa, le libellule bizantine hanno dimostrato maturità e capacità di reazione imponendosi per 3-1 nella gara d’andata dei quarti.

Non è stata una passeggiata, il primo set è stato combattuto fino all’ultimo pallone. Dopo un avvio equilibrato, le silane hanno trovato ritmo e fiducia, chiudendo 25-23. Un segnale forte, che avrebbe potuto cambiare l’inerzia della gara.

Ma la risposta rossanese è stata immediata, nel secondo parziale le ragazze di Luigi Zangaro, ancora prive di Fabiola De Araujo, hanno alzato il livello in ogni fondamentale: pressione al servizio, muro più compatto, difesa ordinata. Il risultato parla chiaro: 25-11.

Nel terzo set l’equilibrio ha retto fino al 17 pari, poi il turno di battuta di Veronica Risuleo ha spezzato definitivamente la partita. Break decisivo e 25-18. Nel quarto parziale Rossano ha imposto il proprio ritmo sin dalle prime battute, scavando un solco incolmabile fino al definitivo 25-11.

Una vittoria fondamentale: al ritorno basterà un successo con qualsiasi punteggio o anche una sconfitta al tie-break per conquistare la qualificazione.

Segnale inequivocabile: la Pallavolo Rossano Coppa Calabria Serie C è una realtà che vuole recitare un ruolo da protagonista fino in fondo.

Archiviata l’impresa esterna, le gialloblù tornano a concentrarsi sulla Serie C Femminile, dove guidano la classifica con 17 vittorie e una sola sconfitta.

Sabato alle 17.30, al Palazzetto dello Sport di Viale Sant’Angelo, arriverà la Pink Volo Lamezia, fanalino di coda del torneo. La classifica potrebbe suggerire una formalità, ma sarebbe un errore imperdonabile.

La formazione lametina, guidata da Sante Cittadino, è un progetto giovane ma strutturato, interamente costruito sul vivaio. Atlete come Sara Sorrenti, Benedetta Apa e Giorgia Talarico rappresentano un patrimonio tecnico in crescita.

Nei precedenti stagionali — tra campionato e Coppa Calabria — Rossano si è sempre imposta per 3-0 con parziali netti. Tuttavia ogni gara ha rappresentato un’occasione per dare minutaggio all’intero roster, consolidare automatismi e mantenere alta l’intensità.

Anche questa volta, complice qualche acciacco fisico e l’assenza prolungata della regista titolare, coach Zangaro potrebbe ruotare le sue atlete, confermando la profondità e la qualità dell’organico bizantino.

Campionato e Coppa Calabria si intrecciano in un momento cruciale della stagione. Rossano vuole continuare a sognare, vuole consolidare il primato, vuole trasformare la solidità tecnica in obiettivi concreti. L’appuntamento è fissato: sabato alle 17.30 al Palazzetto di Viale Sant’Angelo. La corsa continua. E certe partite non si guardano da lontano. Proibito mancare.