Convegno “La Comunità e la Città”, Battaglia: “creare condizioni per restare a Reggio Calabria” 

Il sindaco facente funzioni Domenico Battaglia ha partecipato al convegno “La Comunità e la Città”, nell’aula magna dell’istituto “Augusto Righi”. Nel corso dell’incontro, gli studenti del polo tecnico professionale “Righi-Boccioni-Fermi”, diretta da Anna Maria Cama, hanno presentato una serie di progetti che andranno ad arricchire la città dello Stretto. “Io non mi sorprendo mai quando vengo in questo istituto – ha spiegato il sindaco – qualche tempo fa abbiamo fatto una bella iniziativa sull’aeroporto dello Stretto, ed è stata una giornata di grande arricchimento personale, ma siamo stati facili profeti per l’andamento in crescita dello scalo reggino. Il percorso di crescita di una città si costruisce nel tempo, con idee chiare e con la capacità di trasformarle in atti concreti.

Come Amministrazione comunale e metropolitana abbiamo sempre creduto nel valore della programmazione e creato delle cornici che si traducono in provvedimenti, piani e scelte amministrative capaci di dare una direzione chiara. Un impegno che si è concretizzato in particolare nel lavoro portato avanti sulle politiche urbanistiche, con l’approvazione di strumenti fondamentali per lo sviluppo e la nuova visione della città, come il Piano strutturale comunale, cornice del Piano regolatore o adesso il Masterplan che fa da cornice al nuovo assetto delle circoscrizioni. Il nostro obiettivo è rendere la città competitiva capace di offrire opportunità di lavoro attraverso sinergie tra istituzioni, università, mondo produttivo e realtà sociali. Solo così possiamo creare le condizioni affinché i giovani scelgano di restare e investire il proprio futuro qui”.

“L’Amministrazione – ha concluso Battaglia – deve saper parlare a chi esce da un percorso formativo, scolastico o universitario. Per questo abbiamo inaugurato una stagione di concorsi con quasi duecento nuove assunzioni di tanti giovani, diventando azionista del tessuto economico di questa città. Reggio oggi può e deve essere una porta aperta sull’Europa, dobbiamo pensare e sognare in grande perché ne abbiamo l’opportunità. Vanno create le condizioni perché si possa restare in questo territorio che è bellissimo, con le sue tante capacità e risorse umane“.