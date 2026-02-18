Convegno “Dalle idee al territorio” a San Roberto: “è stato un grande successo, il nostro territorio ha fame di futuro”

“Desidero esprimere, a nome mio personale e come Vicepresidente dell’Associazione “CambiaMenti” (partner e promotore dell’iniziativa), un profondo e sentito ringraziamento per lo straordinario successo del convegno “Dalle idee al territorio, incentivi e finanziamenti per nuove iniziative imprenditoriali”, di Sabato 14 Febbraio 2025. Un successo che non si misura solo nei numeri, ma soprattutto nelle emozioni, negli sguardi, nelle parole, nell’attenzione e nella partecipazione autentica che abbiamo respirato in una sala gremita, viva, partecipe”. Così in una nota Fortunato Calabrò, Vicepresidente dell’Associazione “CambiaMenti”.

“Grazie innanzitutto agli illustri relatori, che con competenza, passione e disponibilità hanno arricchito il dibattito e offerto strumenti concreti a chi guarda al futuro con coraggio. Grazie ai partner e promotori dell’iniziativa: Fincalabra, Yes I Start Up Calabria e il Consiglio Regionale della Calabria, che hanno creduto in questo progetto e ne hanno reso possibile la realizzazione. Ma il ringraziamento più grande, più profondo, più sentito va soprattutto a voi: a tutti i cittadini, ai giovani, agli imprenditori, alle famiglie, a chi ha riempito la sala con la propria presenza, con il proprio tempo, con la propria fiducia. Vedervi così numerosi, attenti, coinvolti, è stata per noi la più grande ricompensa”.

“È stata la conferma che il lavoro, i sacrifici, l’impegno quotidiano non sono stati vani. È stata la prova che il nostro territorio ha fame di futuro. Ha voglia di crescere. Ha bisogno di occasioni vere. La vostra presenza ci ha emozionati. Ci ha responsabilizzati. Ci ha dato forza. Perché dietro ogni sedia occupata c’era una storia, un sogno, una speranza, una domanda sul domani. E noi sentiamo il dovere morale di non deludere questa fiducia. Questo convegno non è stato solo un evento. È stato un segnale. Un messaggio chiaro: i nostri paesi vogliono vivere, vogliono reagire, vogliono costruire. Abbiamo dimostrato che, quando si lavora insieme, quando si mettono da parte le divisioni e si punta al bene comune, si possono realizzare cose straordinarie, anche nei piccoli centri, anche nell’entroterra, anche dove spesso qualcuno pensa che “non sia possibile”.

“E invece sì: è possibile. È possibile creare cultura imprenditoriale. È possibile generare opportunità. È possibile trattenere i giovani. È possibile dare dignità al lavoro. È possibile ridare speranza. Come ha giustamente detto il Dott. Roberto Vizzari, relatore e moderatore del Convegno: non ci fermeremo qui! Non ci fermeremo perché questo entusiasmo ce lo impone. Non ci fermeremo perché questo territorio lo merita. Non ci fermeremo perché il futuro si costruisce con continuità, con serietà, con passione. Grazie a chi ha creduto in noi. Grazie a chi ci ha sostenuto. Grazie a chi c’è stato. Grazie a chi continuerà a camminare insieme a noi. Questo successo è di tutti. E da qui ripartiamo, più forti, più uniti, più determinati. Con il cuore colmo di gratitudine. E con lo sguardo rivolto al futuro” si chiude la nota.