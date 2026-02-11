Contromano in bici elettrica rubata sull’A18 Messina-Catania: 23enne fermato dalla Polizia Stradale | VIDEO

Stava percorrendo in bicicletta elettrica l’autostrada A/18, ignaro del pericolo e delle norme che vietano l’accesso ai velocipedi su arterie autostradali. È stato fermato in tempo reale dagli agenti della Sottosezione Polizia Stradale di Giardini Naxos, un uomo di 23 anni, che stava pedalando in direzione Catania, contromano ed in corsia di sorpasso, mettendo a rischio la propria vita e quella degli altri conducenti presenti in quel tratto molto trafficato.

L’episodio si è verificato nei giorni scorsi, in ore antimeridiane, nei pressi dei Caselli di Giardini Naxos dell’autostrada A/18 Messina-Catania, in un punto particolarmente trafficato. Numerose le segnalazioni pervenute alla Sala Operativa della Polizia Stradale da parte di conducenti increduli che, transitando a velocità di crociera, si sono trovati davanti la sagoma di un uomo in bicicletta, in evidente stato confusionale.

Considerata la condotta estremamente pericolosa che si sono trovati di fronte ed al fine di evitare ben più gravi conseguenze, gli agenti, dopo aver bloccato il traffico ed aver intimato il fermo immediato del ciclista, hanno dovuto rincorrerlo sino alla più vicina area di servizio ove lo stesso, dopo aver abbandonato il mezzo, si era riparato per evitare l’identificazione e le conseguenze sanzionatorie. Secondo quanto poi ricostruito – anche con l’ausilio delle telecamere di video sorveglianza – il ciclista si era immesso in autostrada dai caselli di Giardini per raggiungere la città di Catania essendo, a suo dire “un agente speciale e che la bici apparteneva ad un noto personaggio mafioso”.

Attese le condizioni psicofisiche del ciclista, lo stesso è stato affidato alle cure del personale del 118, nel frattempo intervenuto, per essere trasportato presso l’ospedale di Taormina ove è stato, poi, sottoposto a trattamento sanitario obbligatorio e il velocipede è stato riconsegnato al legittimo proprietario che, nel frattempo, ne aveva denunciato il furto.