Consiglio UST Cisl, Versace: “le sfide che riguardano lo sviluppo del territorio ci portano ad un percorso comune”

Il Sindaco Metropolitano facente funzioni augura buon lavoro all’organizzazione sindacale che ha celebrato il suo Consiglio generale

versace

“Rivolgo i migliori auguri di buon lavoro al gruppo dirigente della Cisl della città metropolitana di Reggio Calabria, che ha rinnovato alcuni incarichi di responsabilità, per consolidare e rafforzare la sua missione nel tutelare lavoratori, pensionati e rispettive famiglie, ponendo al centro della sua azione sindacale la contrattazione e la partecipazione”. Sono le parole del Sindaco Metropolitano facente funzioni Carmelo Versace in seguito all’ultimo Consiglio generale dell’Unione Sindacale territoriale della Cisl.

“Le priorità emerse – ha aggiunto Versace – in quella che sarà la prossima agenda Cisl, non possono non trovare il pieno sostegno dell’Ente che rappresento; perché, su temi portanti per lo sviluppo del territorio, come infrastrutture, trasporti, servizi sociali e sanità, il percorso da intraprendere è quello della sinergia istituzionale, soprattutto con tutti i corpi intermedi che con dedizione lavorano per costruire soluzioni condivise e innovative, a beneficio del tessuto sociale e delle imprese dell’ intera città metropolitana. In un contesto economico e sociale in continua evoluzione – ha concluso – sono certo che il ruolo delle parti sociali sia più che mai irrinunciabile per affrontare le sfide della crescita dei nostri territori, delle nostre comunità e dei lavoratori che le animano”.

