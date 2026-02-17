Consiglio UST Cisl, Versace: “le sfide che riguardano lo sviluppo del territorio ci portano ad un percorso comune”

“Rivolgo i migliori auguri di buon lavoro al gruppo dirigente della Cisl della città metropolitana di Reggio Calabria, che ha rinnovato alcuni incarichi di responsabilità, per consolidare e rafforzare la sua missione nel tutelare lavoratori, pensionati e rispettive famiglie, ponendo al centro della sua azione sindacale la contrattazione e la partecipazione”. Sono le parole del Sindaco Metropolitano facente funzioni Carmelo Versace in seguito all’ultimo Consiglio generale dell’Unione Sindacale territoriale della Cisl.

“Le priorità emerse – ha aggiunto Versace – in quella che sarà la prossima agenda Cisl, non possono non trovare il pieno sostegno dell’Ente che rappresento; perché, su temi portanti per lo sviluppo del territorio, come infrastrutture, trasporti, servizi sociali e sanità, il percorso da intraprendere è quello della sinergia istituzionale, soprattutto con tutti i corpi intermedi che con dedizione lavorano per costruire soluzioni condivise e innovative, a beneficio del tessuto sociale e delle imprese dell’ intera città metropolitana. In un contesto economico e sociale in continua evoluzione – ha concluso – sono certo che il ruolo delle parti sociali sia più che mai irrinunciabile per affrontare le sfide della crescita dei nostri territori, delle nostre comunità e dei lavoratori che le animano”.