Consiglio comunale di Messina, domani seduta straordinaria sul bilancio di previsione

Domani, giovedì 19 febbraio, alle ore 18.30, il Consiglio comunale di Messina è convocato in seduta straordinaria. I lavori d’Aula prevedono all’ordine del giorno la trattazione del “Bilancio di Previsione Finanziario 2026-2028”. Nella seduta ordinaria di lunedì scorso, l’Aula ha approvato, con dodici voti favorevoli, otto astenuti e nessuno contrario, la “Presa d’atto dell’accordo di Pianificazione del 18/12/2025, ai sensi dell’art. 26 comma 14bis della 1.r. 13 agosto 2020, n. 19 e ss.mm.ii., relativo alla variante parziale al piano regolatore generale per la riclassificazione urbanistica di un’area divenuta ‘Zona Bianca’ a seguito della decadenza dei vincoli preordinati all’esproprio (cod. 08/Var)”.

Successivamente il Civico consesso ha votato all’unanimità, con 25 voti favorevoli, la mozione consiliare sulla “Condanna violenze in Iran”.