Conpait protagonista alla fiera Gelatissimo di Stoccarda

Grande partecipazione e un entusiasmo contagioso hanno accompagnato la presenza di Conpait – Confederazione Pasticceri Italiani alla prestigiosa fiera Gelatissimo di Stoccarda, uno degli appuntamenti internazionali più importanti dedicati al mondo del gelato e dell’arte dolciaria. Il presidente Angelo Musolino, insieme a una nutrita delegazione di maestri pasticceri provenienti da tutta Italia, ha guidato una quattro giorni ricca di eventi, competizioni e degustazioni che hanno messo in luce l’eccellenza italiana nel settore.

Al termine della manifestazione, Musolino ha espresso profonda soddisfazione per l’organizzazione e per il calore ricevuto: “Gelatissimo si conferma una fiera di altissimo livello. Ringraziamo l’ente fiera per la cura e la professionalità con cui ha gestito ogni dettaglio, e un grazie speciale va a ItalCam, la Camera di Commercio Italo‑Tedesca, per la splendida accoglienza e il supporto impeccabile. È stato un piacere rappresentare l’Italia in un contesto così prestigioso”. Lo stand Conpait è stato tra i più visitati della fiera, grazie a un calendario fitto di appuntamenti che ha valorizzato la creatività e la tecnica dei maestri pasticceri italiani. Tra i momenti più attesi, certamente il campionato internazionale del Bergamotto di Reggio Calabria, che ha portato in Germania uno dei simboli più identitari del Sud Italia, trasformato in gelati e dessert innovativi. Ma anche il concorso Gelato Tiramisù, dedicato alla reinterpretazione del dolce italiano più famoso al mondo, oppure il concorso Gelato al Bacio, che ha visto i partecipanti sfidarsi su gusto, equilibrio e originalità.

La partecipazione alla Gelatissimo ha confermato il ruolo di Conpait come ambasciatrice della pasticceria italiana nel mondo. “Questi eventi – ha sottolineato Musolino – non sono solo vetrine internazionali, ma occasioni per creare relazioni, scambi professionali e nuove opportunità per i nostri maestri. Portiamo con orgoglio la qualità, la tradizione e l’innovazione che contraddistinguono il made in Italy”. Tra applausi, grande affluenza e un clima di collaborazione internazionale, Conpait torna dalla Germania con un bilancio estremamente positivo e con la consapevolezza di aver contribuito a valorizzare ancora una volta l’eccellenza italiana del dolce e del gelato artigianale.