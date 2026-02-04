Conpait debutta a Gelatissimo 2026: l’Italia del gelato protagonista a Stoccarda con il bergamotto di Reggio Calabria

Per la prima volta nella sua storia, Conpait parteciperà ufficialmente a Gelatissimo Stoccarda 2026, la principale fiera del gelato artigianale a nord delle Alpi, in programma dal 7 all’11 febbraio 2026 alla Messe Stuttgart. L’evento, riconosciuto come uno dei più importanti appuntamenti internazionali per produttori, maestri gelatieri e aziende del settore, quest’anno ospiterà anche una novità assoluta: il primo concorso internazionale dedicato al gelato al bergamotto di Reggio Calabria, un’iniziativa che valorizza uno dei frutti simbolo della Calabria e che conferma l’attenzione crescente verso le eccellenze territoriali italiane.

Edizione 2026 di Gelatissimo

Gelatissimo, che ogni due anni richiama professionisti da tutta Europa, offrirà come sempre una panoramica completa sulle tecnologie più avanzate, sugli ingredienti innovativi e sulle nuove tendenze del mercato, oltre al celebre “Grand Prix Gelatissimo”. L’edizione 2026 sarà particolarmente orientata verso il futuro, con un focus su innovazione, sostenibilità, gelato vegano e dairy-free e gelato gastronomico, ormai sempre più presente nella ristorazione contemporanea.

Passaggio strategico

Per Conpait, questo debutto rappresenta un passaggio strategico: un’occasione per portare il sapere artigianale italiano nel cuore dell’Europa e per rafforzare il dialogo con il mercato tedesco, da sempre molto ricettivo verso la qualità del gelato italiano. Il presidente Angelo Musolino ha espresso grande soddisfazione per questa prima partecipazione, sottolineando il valore dell’iniziativa: “siamo felici di essere presenti per la prima volta a Gelatissimo, una fiera che rappresenta un riferimento assoluto per il nostro settore. Insieme ai colleghi italiani porteremo in Germania tante novità, frutto della creatività, della ricerca e della tradizione che caratterizzano il gelato artigianale italiano. È un’occasione straordinaria per mostrare al pubblico europeo la qualità e l’innovazione che ci contraddistinguono”.

Programma

La presenza di Conpait sarà intensa e ricca di contenuti, con un programma che accompagnerà i visitatori per l’intera durata della fiera. Sabato 7 febbraio, giornata dedicata al gelato al bergamotto di Reggio Calabria, si aprirà con le attività di registrazione e preparazione, seguite dalla masterclass di Alessandro Tiscione su sorbetto alla frutta. Nel pomeriggio, Lorenzo Puca proporrà un approfondimento sulle torte da forno abbinate al gelato alla crema di vaniglia, prima della premiazione del vincitore di giornata.

Domenica 8 febbraio, dedicata al gelato al tiramisù, vedrà protagonista Marco Carelli con una lezione sul mignon gelato contemporaneo, seguita dalle esibizioni di Artglace e dalle masterclass di Emmanuele Forcone e Alessandro Tiscione. Lunedì 9 febbraio sarà invece la giornata del gelato al bacio, con la cerimonia del Premio alla Carriera 2026 e le lezioni di Luca Borgioli, Marco Battaglia e Jacopo Zorzi, prima della premiazione delle migliori gelaterie tedesche.

Martedì 10 febbraio sarà interamente dedicato alla selezione tedesca della Gelato Europe Cup, con una lunga serie di prove, degustazioni e valutazioni della giuria. Nel corso della giornata, Davide Destefano presenterà il suo “Gelato Sole dello Stretto”, mentre Giuseppe Leotta accompagnerà il pubblico in un viaggio nei sapori della Sicilia. La giornata si concluderà con la proclamazione del vincitore della selezione tedesca.

Infine, mercoledì 11 febbraio, Leotta tornerà sul palco con una nuova masterclass, seguita da un momento molto atteso: la produzione degli Spaghetti Gelato insieme al loro inventore, Dario Fontanella. Nel pomeriggio, spazio ancora alle attività di Pfersich e di Artglace, che chiuderà la manifestazione con la produzione del gelato dell’anno “Melody”.

La partecipazione di Conpait a Gelatissimo 2026 segna dunque un debutto importante, che valorizza l’eccellenza italiana e rafforza il ruolo del nostro Paese come punto di riferimento mondiale nel settore del gelato artigianale. Un’occasione per mostrare competenza, creatività e spirito di innovazione, portando a Stoccarda il meglio della tradizione dolciaria italiana e celebrando, per la prima volta su un palco internazionale, il bergamotto di Reggio Calabria.