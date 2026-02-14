Conferenza di Monaco, Zelensky: “dateci due mesi di tregua e faremo le elezioni”

“Se verranno dati all’Ucraina due mesi di cessate il fuoco, allora indiremo le elezioni”. Lo ha dichiarato il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, nel suo intervento alla Conferenza sulla Sicurezza di Monaco, sottolineando che “se gli Usa hanno bisogno che l’Ucraina vada a elezioni, Trump può ottenerlo”. “Con un cessate il fuoco anche la Russia potrebbe andare a elezioni”, ha poi scherzato Zelensky.

“La pressione di Trump? Un pò la sento”

“Un pò“. Così il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha risposto, a Christiane Amanpour che gli chiedeva se sentisse la pressione da parte del presidente americano Donald Trump per mettere fino alla guerra con la Russia. “Ma capisco il presidente americano”, ha aggiunto Zelensky.