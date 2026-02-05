Confagricoltura Reggio Calabria ed Euclidist: percorso per rafforzare il sistema agricolo territoriale

Confagricoltura Reggio Calabria ed Euclidist annunciano l’avvio di un percorso strategico volto a rafforzare la valorizzazione delle imprese agricole del territorio e a creare condizioni più strutturate e durature di accesso al mercato. L’iniziativa nasce da una visione condivisa: il patrimonio agricolo della provincia di Reggio Calabria esprime valore, identità e qualità, ma senza una struttura comune rischia di restare frammentato e poco riconoscibile nel tempo. Per trasformare questo valore in continuità economica e opportunità reali è necessario un sistema capace di organizzare le imprese, il territorio e le relazioni che ne derivano.

Euclidist è una infrastruttura tecnologica già operativa con aziende agricole del territorio, progettata per organizzare in modo strutturato la presenza delle imprese all’interno di una rete digitale comune. Le aziende che entrano nella rete dispongono di una postazione digitale attraverso cui presentarsi, essere contattate e intercettare in modo ordinato relazioni, iniziative territoriali e opportunità di mercato.

In questo modo si riduce l’isolamento delle singole realtà e il territorio emerge come sistema produttivo leggibile, capace di attrarre attenzione, relazioni e opportunità nel tempo. Confagricoltura Reggio Calabria assume un ruolo centrale nel percorso nel supportare e accompagnare le imprese che rappresenta, contribuendo a dare ordine, rappresentanza e visione a un processo di valorizzazione di lungo periodo.

L’associazione rafforza così il proprio servizio alle imprese associate, accompagnandole in un contesto digitale condiviso e coerente, capace di dare continuità al valore prodotto sul territorio. Per le aziende agricole, entrare nella rete significa accedere a un contesto che facilita visibilità, contatto diretto e partecipazione a opportunità di mercato e iniziative collettive, difficilmente intercettabili operando in modo isolato.

“Il nostro obiettivo è fare in modo che il valore prodotto dalle aziende agricole del territorio emerga in modo pieno e continuativo“, dichiara Andrea Galimi, CEO di Euclidist. “Quando le imprese vengono organizzate all’interno di un sistema comune, il territorio raf orza la propria capacità di competere, attrarre relazioni e generare opportunità nel tempo, valorizzando ciò che già esiste e funziona“.

Per Diego Suraci, direttore di Confagricoltura Reggio Calabria, “il ruolo di un’associazione oggi è accompagnare le imprese in percorsi che raf orzino davvero la loro capacità di stare sul mercato, senza snaturarne l’identità. Questo percorso va in questa direzione: valorizzare il lavoro delle aziende agricole del territorio attraverso un contesto più ordinato, riconoscibile e capace di dare continuità al valore che producono“.