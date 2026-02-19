Concerto del Duo Pezzotta – Chiodini alla Casa della Musica di Laureana di Borrello

Sarà la musica per flauto e chitarra a dare il via al Piana Music Festival 2026 con il concerto del Duo Euridice Pezzotta – Matteo Chiodini in programma venerdì 20 febbraio alle ore 18.45, presso la Casa della Musica di Laureana di Borrello. Il concerto apre ufficialmente la nuova edizione della rassegna, promossa da AMA Calabria in collaborazione con il CIDIM – Comitato Nazionale Italiano Musica ETS, l’AIAM – Associazione Italiana Attività Musicali, l’Associazione Paolo Ragone e il Comune di Laureana di Borrello. Il programma, significativamente intitolato “Dialogo italiano”, è interamente dedicato a compositori italiani che hanno contribuito in modo determinante allo sviluppo del repertorio per flauto e chitarra, valorizzando le potenzialità timbriche e il dialogo tra i due strumenti.

La prima parte guarda alla tradizione operistica e al primo Ottocento, con l’Ouverture dal Tancredi di Gioachino Rossini nella trascrizione di Ferdinando Carulli, le Variazioni su “Là ci darem la mano” di Saverio Mercadante e il Grand Duo concertante op. 85 di Mauro Giuliani, una delle pagine più rappresentative del repertorio cameristico dell’epoca. La seconda parte è dedicata al Novecento, con il Capriccio diabolico e la Sonatina op. 205 di Mario Castelnuovo-Tedesco e la Sonata Quarta di Franco Margola, opere che rileggono la tradizione in chiave moderna, tra suggestioni neoclassiche e nuove esplorazioni sonore.

Pezzotta e Chiodini

Euridice Pezzotta, flautista, si è formata al Conservatorio “G. Donizetti” di Bergamo e all’Accademia “Incontri con il Maestro” di Imola, conseguendo i titoli con il massimo dei voti, lode e menzione d’onore. Ha collaborato con numerose orchestre e formazioni giovanili e professionali, esibendosi in importanti teatri e istituzioni musicali in Italia e all’estero, affiancando all’attività solistica un’intensa esperienza cameristica e orchestrale.

Matteo Chiodini, chitarrista, ha studiato al Conservatorio “Tartini” di Trieste e all’Accademia “Incontri con il Maestro” di Imola, dove si è laureato con lode e menzione d’onore. Vincitore di numerosi concorsi, svolge un’intensa attività concertistica come solista e camerista, esibendosi in festival e istituzioni in Italia e all’estero. Accanto alla chitarra, coltiva lo studio della direzione d’orchestra, ambito nel quale ha già debuttato in produzioni operistiche.

Entrambi gli interpreti sono stati selezionati dalla Fondazione Accademia Internazionale Incontri con il Maestro di Imola per partecipare al progetto Giovani Talenti Musicali Italiani nel Mondo.

La manifestazione è realizzata con il sostegno del Ministero della Cultura – Direzione Generale Spettacolo, della Regione Calabria – Assessorato alla Cultura e della Città Metropolitana di Reggio Calabria.

Ulteriori informazioni sull’evento al link https://www.amaeventi.org/evento/duo-pezzotta-chiodini/.