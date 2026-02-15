Comunali Taurianova, il sindaco Biasi: “abbiamo portato a casa tanti risultati concreti” | INTERVISTA

Sarà una battaglia politica all’ultimo voto a Taurianova in vista delle elezioni comunali di primavera. Ai microfoni di Graziano Tomarchio per StrettoWeb, il sindaco Roy Biasi, che si ricandiderà alla carica di primo cittadino, afferma: “guardiamo al futuro con serenità, faremo un programma in continuità rispetto a questi 5 anni”.

“Abbiamo dato dimostrazione di stabilità amministrativa, facendo cose concrete e portando a casa tanti risultati importanti. Sistema elettorale? Si voterà con il maggioritario, faremo la nostra solita campagna elettorale”, conclude Biasi.