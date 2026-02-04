Comunali Palmi, quali candidati sindaco? Le coalizioni scaldano i motori | VIDEO

Non solo Reggio Calabria, ma anche a Palmi si andrà alle urne nella primavera del 2026 e partiti e movimenti si stanno muovendo per allestire le liste e stilare i programmi. Su chi puntano le varie coalizioni? Tutto ruota attorno a Giuseppe Mattiani, consigliere regionale della Lega e Giuseppe Ranuccio, sindaco per due legislature e consigliere regionale del Pd. Il centrodestra è vicino a puntare su Giovanni Calabria, Comandante dei Carabinieri della Stazione di Palmi: nulla ancora di ufficiale, ma la strada sembra tracciata. Il centrosinistra candida, invece, il presidente del consiglio comunale di Palmi, l’avv. Francesco Cardone.

Dovrebbe essere della partita anche Gianmarco Olivieri, del movimento Agire, anche se ancora tutto può succedere. Nel video a corredo dell’articolo, Graziano Tomarchio per StrettoWeb, ha ascoltato alcuni cittadini.