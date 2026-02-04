Comunali Milazzo, Sud chiama Nord punta su Laura Castelli

“Ieri sera si é svolta una riunione operativa di Sud chiama Nord per discutere delle amministrative di Milazzo. Abbiamo invitato a partecipare la presidente nazionale di Sud chiama Nord Laura Castelli, già vice ministro al Mef. Abbiamo avanzato a lei la proposta di una eventuale candidatura a sindaco di Milazzo e ci siamo dati come termine il fine settimane per decidere il da farsi”. Così Matteo Sciotto, deputato all’Ars di Sud chiama Nord.

“Ringrazio le circa 200 persone che si sono iscritte alla piattaforma, la decisione che prenderemo sarà frutto di un lavoro corale e trasparente”, conclude Sciotto.