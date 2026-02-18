Comunali Messina, l’assessore Finocchiaro ufficializza la candidatura al fianco di Basile

“La mia esperienza di Assessore del Comune di Messina è stata davvero intensa e gratificante. In questi anni ho vissuto un percorso umano e amministrativo che ha reso ogni azione, ogni momento e ogni sacrificio immensamente importante e costruttivo”, è quanto scrive sui social Massimo Finocchiaro. “Il lavoro fatto da Federico Basile e i risultati raggiunti insieme a questa grande squadra sono inconfutabili e sotto gli occhi di tutti. Per questo ho deciso di scendere in campo in prima persona, a sostengo della candidatura di Federico Basile a Sindaco di Messina. Messina in questi 8 anni è tornata a vivere e a mostrarsi bella ed attrattiva e grazie al lavoro fatto, nello Sport, negli Impianti Sportivi, per i Grandi Eventi, nello sviluppo delle attività della Fondazione per la Cultura e nelle azioni messe in campo per le misure a sostegno delle Attività produttive e delle Startup il nome della nostra città e il brand Messina si consolida quotidianamente nei primi posti delle classifiche nazionali e internazionali”, puntualizza Finocchiaro.

“Ho lavorato con entusiasmo”

“In questi anni ho lavorato con grande entusiasmo, impegno e passione, rispettando sempre il principio del confronto, del coinvolgimento e della condivisione, mettendo sempre al centro di tutto, la correttezza e il bene comune. Ringrazio Cateno De Luca e Federico Basile per avermi dato la grande opportunità di servire la mia comunità e per avermi coinvolto in questo grande progetto che in pochi anni ha cambiato volto alla città rendendola attrattiva, mettendo in campo importanti azioni di risanamento, di rigenerazione urbana e di valorizzazione del tessuto sociale ed economico”, evidenzia Finocchiaro.

“Nei giorni a venire organizzeremo dei momenti per incontrarci e per confrontarci con tutti voi, per discutere su quanto abbiamo fatto, per condividere nuove idee e per darci nuovi obiettivi e soprattutto, per ascoltare i vostri suggerimenti. Ringrazio fin da ora chi ha già deciso di sostenermi e chi, valutando il mio lavoro e il mio impegno, mi sosterrà. Spero davvero che possiate essere in tanti, per dare forza a un percorso fatto di lavoro e di azioni concrete che possano migliorare sempre di più il futuro e la qualità della vita della nostra città”, conclude Finocchiaro.