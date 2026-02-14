Comunali Messina, il centrosinistra chiede un incontro con il Prefetto

Una delegazione istituzionale composta da Partito Democratico, Movimento 5 Stelle, Europa Verde, e Sinistra Italiana ha formalmente richiesto un incontro urgente alla S.E. Cosima Di Stani, Prefetto di Messina, per rappresentare alcune circostanze che, nell’attuale fase di avvicinamento alle elezioni amministrative, richiedono “un attento presidio dei principi di imparzialità e distinzione tra funzione pubblica e competizione elettorale”. I partiti evidenziano come “siano pervenuti elementi che rendono opportuno un approfondimento istituzionale, al fine di garantire la piena neutralità degli uffici, degli enti e delle società riconducibili alla sfera pubblica”. L’iniziativa non nasce da “una logica polemica, ma dall’esigenza di tutelare la correttezza del confronto democratico in una fase delicata come quella pre-elettorale, assicurando che ogni scelta avvenga in un contesto libero da condizionamenti, anche solo percepiti“.

“In un momento in cui si avvicina una competizione amministrativa

rilevante per la città — dichiarano congiuntamente i firmatari —

riteniamo doveroso attivare tutti gli strumenti di garanzia previsti

dall’ordinamento. Il ruolo della Prefettura è centrale per assicurare

che la distinzione tra esercizio della funzione pubblica e competizione

politica resti netta e incontestabile”.