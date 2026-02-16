Comunali, Emanuele Morabito scende in campo: “Messina non deve fermarsi”

“Messina merita di continuare il percorso di crescita che sta vivendo. Per questo ho scelto di candidarmi al Consiglio Comunale e alla prima circoscrizione per dare forza a un lavoro già avviato e contribuire a costruire una città ancora più moderna, giusta e competitiva. Negli ultimi anni Messina ha dimostrato che cambiare si può. I risultati sono sotto gli occhi di tutti e rappresentano una base solida da cui ripartire: Risanamento delle baraccopoli con demolizioni già completate e nuovi complessi abitativi destinati alle famiglie aventi diritto. Nuovi alloggi e rigenerazione urbana, con progetti finanziati per trasformare le periferie e migliorare la qualità della vita”, è quanto afferma Emanuele Morabito.

“Grazie a De Luca e Basile”

“Trasformazione urbana strutturale, con interventi che puntano non solo a ricostruire spazi ma anche il futuro della comunità. Di questo percorso dobbiamo dire grazie a Cateno De Luca e Federico Basile, che hanno avuto il coraggio di rompere gli schemi e imprimere una direzione chiara alla città. Ora serve continuità. Serve responsabilità. Serve una nuova generazione pronta a mettersi in gioco. Io ci sono. Con determinazione, presenza e spirito di servizio. Perché Messina non deve fermarsi proprio adesso. Il meglio deve ancora venire — e possiamo costruirlo insieme. Messina non è solo una città. Messina è Sud, Centro, Nord. È Giampilieri, è Santa Margherita, è Mili. È il cuore pulsante del Centro. È Annunziata, Ganzirri, Torre Faro. Ed è da qui che voglio ripartire. Ho deciso di candidarmi al Consiglio Comunale perché credo che ogni quartiere meriti la stessa attenzione, la stessa dignità, la stessa presenza”, evidenzia Morabito.

“Il Sud ha bisogno di infrastrutture, sicurezza, sviluppo vero. Il Centro deve essere sostenuto nel commercio, nella vivibilità, nei servizi. Il Nord va valorizzato come risorsa turistica, economica e ambientale. Non esistono quartieri di serie A e quartieri di serie B. Esiste una sola Messina. Mi candido per essere una presenza costante, tra la gente, nei problemi reali. Per ascoltare, per intervenire, per portare soluzioni concrete in aula. Messina ha iniziato un percorso di crescita. Adesso dobbiamo rafforzarlo, quartiere per quartiere. Io ci sono. Per il Sud. Per il Centro. Per il Nord. Per tutta Messina”, conclude Morabito.