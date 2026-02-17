Commissione Bilancio e tributi: il gruppo “Scilla Unita” deposita mozione in Consiglio Comunale

Il gruppo consiliare di opposizione “Scilla Unita”, composto dal dott. Rocco Patafio e dall’avv. Gabriele Polistena, ha depositato una mozione con cui chiede l’istituzione della Commissione consiliare permanente “Programmazione e Sviluppo”, prevista dall’art. 6 del Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale ma ad oggi non ancora attivata. La Commissione, competente in materia di bilancio, finanze, tributi, contenzioso, personale e vigilanza, rappresenta uno strumento istituzionale che il Regolamento non attribuisce alla discrezionalità dell’Amministrazione: la sua istituzione è un adempimento dovuto, la cui assenza prolungata comprime le prerogative del Consiglio e delle minoranze consiliari.

Con la stessa mozione, il gruppo chiede alla Giunta e agli uffici competenti informazioni aggiornate sui tributi comunali non riscossi, sugli strumenti disponibili per agevolare la regolarizzazione da parte dei cittadini, ivi inclusa l’adesione alla cd. rottamazione quinquies, e sulle valutazioni tecniche in merito agli effetti che eventuali misure agevolative potrebbero avere sugli equilibri di bilancio. “Abbiamo il dovere di esercitare con serietà il nostro ruolo di controllo – dichiarano i consiglieri di Scilla Unita – e per farlo abbiamo bisogno degli strumenti che il Regolamento già prevede. Chiediamo che vengano attivati senza ulteriore indugio, nell’interesse di tutta la comunità”. La mozione è stata depositata ai sensi dell’art. 12 dello Statuto Comunale e richiede risposta scritta e discussione in Consiglio Comunale.