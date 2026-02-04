Comitato di quartiere di Ravagnese, S. Elia e Saracinello: aggiornato il Masterplan

Il Comitato di Quartiere di Ravagnese, Sant’Elia e Saracinello prosegue il lavoro di aggiornamento costante del Masterplan di Quartiere, uno strumento di proposta civica nato dall’ascolto diretto del territorio e costruito per trasformare criticità quotidiane e bisogni reali in interventi concreti e programmabili. Il Masterplan riguarda esclusivamente i quartieri di Ravagnese, Sant’Elia e Saracinello e affronta in modo organico temi fondamentali per la qualità della vita: sicurezza stradale e mobilità, spazi pubblici e verde urbano, infrastrutture, scuola, sport, servizi sociali, valorizzazione del patrimonio e animazione della comunità.

Nel tempo il documento non solo si è arricchito nei contenuti, ma si è anche consolidato dal punto di vista metodologico, adottando un modello strutturato che consente di analizzare le criticità, definire obiettivi chiari, individuare azioni operative, monitorare l’avanzamento delle proposte e aggiornare costantemente il piano sulla base delle evidenze territoriali.

Gli ultimi aggiornamenti hanno integrato nuove proposte emerse direttamente dalle segnalazioni dei cittadini, confermando la volontà del Comitato di mantenere il Masterplan uno strumento vivo e realmente partecipato.

“Il nostro impegno – dichiara l’ing. Raffaele Ferraro, Presidente del Comitato di Quartiere di Ravagnese, Sant’Elia e Saracinello – è costruire non solo un elenco di richieste, ma un percorso serio, strutturato e condiviso. Ogni proposta nasce dall’ascolto del territorio ed entra in un sistema che permette di valutarla, monitorarla e migliorarla nel tempo. Questo rende il Masterplan sempre più maturo, credibile e utile per il dialogo con le istituzioni“.

Il documento è pubblico e liberamente consultabile: il Masterplan aggiornato è disponibile per il download all’interno del gruppo Facebook ufficiale del Comitato di Quartiere all’indirizzo

https://www.facebook.com/groups/comitatoravagnese.

L’approccio adottato punta a creare una collaborazione virtuosa tra cittadini, istituzioni, associazioni di categoria e realtà locali, affinché le scelte future siano fondate su bisogni reali e su una visione condivisa di sviluppo urbano.

Il Comitato di Quartiere conferma così la propria volontà di continuare a lavorare in modo trasparente, partecipativo e orientato ai risultati, mantenendo il Masterplan come strumento in costante evoluzione al servizio della comunità.