Comitato di Certificazione del Marchio Collettivo di Qualità VISITME: pubblicato l’Avviso Pubblico per la nomina di componenti esterni

‘ stato pubblicato all’Albo Pretorio del Comune di Messina l’Avviso Pubblico per la manifestazione di interesse alla nomina di componenti esterni del Comitato di Certificazione del Marchio Collettivo di Qualità VISITME. L’Avviso ha per oggetto l’individuazione di professionisti ed esperti dotati di comprovata competenza e professionalità nei settori attinenti alla certificazione di qualità e accreditamento in materia di turismo, accoglienza, servizi, prodotti territoriali e valorizzazione delle identità locali, commercio, artigianato, settore della ristorazione e della somministrazione, da nominare quali

componenti esterni del Comitato di Certificazione VISITME.

Possono presentare manifestazione di interesse i soggetti in possesso dei seguenti requisiti: Requisiti generali • cittadinanza italiana o di uno Stato membro dell’Unione Europea; • pieno godimento dei diritti civili e politici; • assenza di cause di inconferibilità, incompatibilità, di condanne penali e procedimenti penali in corso che ostino alla nomina. Requisiti professionali • comprovata esperienza professionale, documentata da curriculum vitae, in materia di sistemi di certificazione e accreditamento della qualità riferita all’ambito di turismo, ospitalità, accoglienza, ristorazione e somministrazione, commercio, artigianato, servizi alle imprese e valutazione dei servizi, prodotti tipici e filiere territoriali, marketing territoriale, valorizzazione dell’identità locale; • titolo di studio coerente con le competenze richieste.

Gli interessati possono far pervenire la domanda di partecipazione – utilizzando il modello di cui all’allegato A – indirizzata a Comune di Messina, Dipartimento Servizi alla Persona entro le ore 24,00 del giorno 04/03/2026 alla PEC protocollo@pec.comune.messina.it, indicando in oggetto “Domanda componente esterno comitato certificazione VisitME” ed allegando i documenti indicati in calce al modello di domanda.