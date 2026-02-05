Come si vive il diabete a 20 anni: a Bova la presentazione del libro “Io e Lei. Storia di un amore dolce”

Domenica 8 febbraio alle ore 16:30, presso il Tempio della Musica di Bova Marina, l’associazione Lo Scrigno dei Sogni APS presenta il libro “Io e Lei. Storia di un amore dolce” di Leo Plutino, un’opera intensa, ironica e profondamente autentica. “Io e Lei” racconta una storia d’amore particolare e fuori dagli schemi: Lei è il diabete, la malattia con cui l’autore convive dall’età di vent’anni. Un rapporto lungo una vita, fatto di difficoltà, adattamenti, paure e conquiste quotidiane, narrato con uno stile diretto e spesso ironico, capace di offrire profondi spunti di riflessione sulla vita, sull’accettazione e sulla consapevolezza.

L’incontro non sarà soltanto una presentazione letteraria, ma un momento di confronto e approfondimento su diabete, percorsi di cura, prevenzione, aspetti psicologici, diritti e leggi legate alla malattia, oltre a tematiche sociali e umane che coinvolgono pazienti, famiglie e comunità.

Apriranno l’evento i saluti di Annalisa Vadalà, Presidente de Lo Scrigno dei Sogni APS, del Sindaco di Bova Marina Andrea Zirilli e del Consigliere regionale Daniela Iiriti. Interverranno Pasquale Massara (docente), Sandro Autolitano (psicologo), Giovanni Perrone (diabetologo) e Don Giovanni Zampaglione (Arcidiocesi Reggio-Bova). Concluderà l’incontro l’autore Leo Plutino. L’evento è aperto al pubblico. I proventi della vendita del libro saranno destinati al progetto benefico “A casa lontano da casa”.