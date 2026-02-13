Colpo di mercato per la Dierre: arriva il talento internazionale Lucas Gallardo

La Dierre Basketball Reggio Calabria compie un vero e proprio colpo di mercato in vista dei prossimi impegni nella Poule Promozione. Per potenziare il roster arriva il nazionale argentino Lucas Gallardo, un cestista di caratura internazionale che ha già fatto parlare di sé durante la sua permanenza in Calabria. Gallardo non è un nome qualunque. Classe 2001, arriva direttamente da “La Rioja”, Argentina, dove ha maturato un’importante esperienza nella massima serie del basket argentino, la Liga Nacional (A1), con la maglia del Riachuelo.

Un percorso di crescita costellato anche da prestigiose esperienze internazionali: tre anni nella Nazionale Argentina giovanile, un titolo sudamericano, un pre-mondiale e tournée in Spagna, Serbia e Turchia, prima di approdare anche in Bolivia al San Simón.

Definirlo solo un’ala sarebbe riduttivo. Lucas Gallardo è una combo-guard moderna, tosta e completa. Con i suoi 198 cm di altezza può giocare indistintamente in tutti e tre i ruoli da esterno: playmaker, guardia e ala piccola. Il suo arsenale tecnico è ricchissimo: tiro preciso, assist illuminanti, tenuta fisica e coraggio da vendere. Una versatilità e un bagaglio di esperienze rari per la categoria, che promettono di fare la differenza.