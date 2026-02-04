Colloqui USA-Iran: novità sull’accordo per il nucleare, c’è l’ok di Trump

Sono giorni caldissimi per quanto riguarda la politica internazionale e la situazione in Medio Oriente. Nella giornata di venerdì è previsto il tanto atteso colloqui fra Stati Uniti e Iran in merito al programma nucleare di Teheran. Se non ci dovesse essere un accordo, Trump ha promesso di agire. Nei giorni scorsi, infatti, alle parole del presidente USA ha fatto seguito un dispiegamento di forze militari via mare pronte ad agire.

L’Iran ha scelto di sedersi al tavolo delle trattative, ma i colloqui cambiano sede. Non più in Turchia, ma in Oman. Lo scrive su X Barak Ravid, che cita una fonte araba, secondo cui l’amministrazione Trump ha accolto la richiesta iraniana di spostare i colloqui dalla prevista sede di Istanbul. Trattative sono ancora in corso per stabilire se rappresentanti di paesi arabi ed islamici della regione parteciperanno ai colloqui in Oman, scrive Ravid.