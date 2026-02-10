Climar 2026, Reggio Calabria al centro della ricerca internazionale per due giorni: esperti da tutto il mondo per il workshop all’Università Mediterranea

Ha avuto avvio oggi, 10 febbraio 2026, la due giorni del workshop internazionale CLIMAR2026 – CLIMAte Risk and Asset Pricing: models, methods and results. Protagonista è la città di Reggio Calabria, ancor di più l’Università Mediterranea, teatro dell’evento scientifico di primo piano che pone la città dello Stretto al centro del dibattito globale sull’interazione tra rischi climatici e mercati finanziari. L’iniziativa è organizzata e gestita dal Prof. Massimiliano Ferrara, ordinario di Economia Matematica, Intelligenza Artificiale e Teoria dei Giochi Applicata presso l’Ateneo reggino, e rappresenta il momento culminante di un ambizioso percorso di ricerca nazionale.

“Siamo contenti di essere riusciti a portare a Reggio alcuni tra i massimi esperti e studiosi di livello nazionale e internazionale nell’interconnessione tra rischio climatico e area finanziaria” ha affermato il Prof. Ferrara a StrettoWeb a margine dell’evento. Giuseppe Zimbalatti, Rettore dell’Università Mediterranea, ha aggiunto: “l’iniziativa mette in rete tutta una serie di competenze attraverso lo studio e gli studiosi di tante discipline, per cercare di legare aspetti innovativi e fenomeni che si verificano nell’attualità”. Intervento anche di Paolo Giudici, Docente di Statistica all’Università di Pavia: “questi argomenti sono attuali e si collegano agli sviluppi tecnologici, come l’intelligenza artificiale, ma è necessario tenere il passo, fare rete, comunicazione, perché si tratta di temi che corrono molto veloci”.

Di seguito le interviste e, a corredo dell’articolo, alcune immagini dell’evento.