Clamoroso arresto alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026: latitante da 16 anni tradito… dall’hockey

Episodio di cronaca incredibile fra le gare delle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026. Un cittadino slovacco di 44 anni è stato arrestato ieri sera, a Milano, in esecuzione di un ordine di cattura emesso dal tribunale di Bolzano nel 2010, ovvero 16 anni fa. L’uomo è stato ‘tradito’ da una partita di hockey della squadra slovena che ha superato 4-1 la Finlandia all’Arena Santa Giulia.

L’uomo è stato rintracciato in un albergo della zona di Baggio: non appena si è registrato con il suo nome, è scattato l’alert alloggiati, il sistema che segnala eventuali ricercati fra gli ospiti, avvertendo il nucleo Radiomobile. L’uomo doveva scontare una condanna a undici mesi e sette giorni di reclusione per reati contro il patrimonio ed è stato quindi accompagnato nel carcere di San Vittore.